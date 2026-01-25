Заместителя Си Цзиньпина обвиняют в передаче США данных о ядерной программе Китая - WSJ

Заместителя председателя Центрального военного совета КНР и одного из ближайших союзников лидера страны Си Цзиньпина - генерала Чжан Юся - обвиняют в передаче США конфиденциальной информации о китайской программе создания ядерного оружия. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что брифинг, на котором присутствовали некоторые из высших офицеров армии, состоялся непосредственно перед тем, как Министерство национальной обороны Китая опубликовало сенсационное заявление о расследовании в отношении генерала Чжан Юся, которого когда-то считали самым доверенным военным союзником китайского лидера Си Цзиньпина. В этом заявлении было мало деталей, кроме расследования серьезных нарушений партийной дисциплины и государственных законов.

Но люди, присутствовавшие на брифинге, сообщили, что Чжан находится под следствием за якобы формирование политических клик – фраза, описывающая усилия по созданию сетей влияния, которые подрывают единство партии, и злоупотребление властью в высшем военном органе Коммунистической партии, известном как Центральная военная комиссия - говорится в статье.

Указывается, что власти также тщательно проверяют его надзор за влиятельным агентством, ответственным за исследования, разработки и закупки военной техники. Чжан якобы получал огромные суммы денег в обмен на официальное продвижение по службе в этой системе закупок с большим бюджетом.

Наиболее шокирующим обвинением, раскрытым во время закрытого брифинга, заключалось в том, что Чжан передал США основные технические данные о ядерном оружии Китая - пишет издание.

Справка

Чжан Юся считался одной из самых влиятельных фигур в китайской армии и входил в ближайшее окружение Си Цзиньпина. Центральный военный совет, к которому он принадлежит, контролирует стратегические направления развития армии, в частности исследования, разработку и закупку современного вооружения.

Напомним

По информации The New York Times, Китай переводит свои стратегические силы в состояние максимальной боевой готовности, чтобы иметь возможность нанести ядерный контрудар еще до момента взрыва ракет противника на своей территории.

