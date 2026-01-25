Заместителя Си Цзиньпина обвиняют в передаче США данных о ядерной программе Китая - WSJ

$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:28 • 6620 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
16:32 • 11034 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
16:17 • 11390 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
15:48 • 10823 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 13282 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 14253 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 14054 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 15293 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 26255 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 44378 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.5м/с
85%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Meta Platforms обвиняют в ложных заявлениях о конфиденциальности WhatsApp - Bloomberg25 января, 10:48 • 4396 просмотра
Подозреваемый в крупнейшем ограблении ювелирных изделий в США избежал суда - Fox News25 января, 11:20 • 5974 просмотра
Украину накроет похолодание до -16 градусов, но потом придет потепление: прогноз на 26 января25 января, 11:58 • 10219 просмотра
Украина получила французские ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 км25 января, 12:10 • 7476 просмотра
Три человека погибли в ДТП в Винницкой области с участием двух автомобилейPhoto25 января, 12:40 • 4066 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 86332 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 100051 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 109087 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 102613 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 103514 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Саламаха Орест Игоревич
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Литва
Китай
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 20424 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 20507 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 36995 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 37383 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 50311 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Бильд
Шахед-136

Заместителя Си Цзиньпина обвиняют в передаче США данных о ядерной программе Китая - WSJ

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Генерала Чжан Юся, ближайшего соратника Си Цзиньпина, обвиняют в передаче США конфиденциальной информации относительно китайской ядерной программы. Также его подозревают в формировании политических клик и злоупотреблении властью.

Заместителя Си Цзиньпина обвиняют в передаче США данных о ядерной программе Китая - WSJ

Заместителя председателя Центрального военного совета КНР и одного из ближайших союзников лидера страны Си Цзиньпина - генерала Чжан Юся - обвиняют в передаче США конфиденциальной информации о китайской программе создания ядерного оружия. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что брифинг, на котором присутствовали некоторые из высших офицеров армии, состоялся непосредственно перед тем, как Министерство национальной обороны Китая опубликовало сенсационное заявление о расследовании в отношении генерала Чжан Юся, которого когда-то считали самым доверенным военным союзником китайского лидера Си Цзиньпина. В этом заявлении было мало деталей, кроме расследования серьезных нарушений партийной дисциплины и государственных законов.

Но люди, присутствовавшие на брифинге, сообщили, что Чжан находится под следствием за якобы формирование политических клик – фраза, описывающая усилия по созданию сетей влияния, которые подрывают единство партии, и злоупотребление властью в высшем военном органе Коммунистической партии, известном как Центральная военная комиссия

- говорится в статье.

Указывается, что власти также тщательно проверяют его надзор за влиятельным агентством, ответственным за исследования, разработки и закупки военной техники. Чжан якобы получал огромные суммы денег в обмен на официальное продвижение по службе в этой системе закупок с большим бюджетом.

Наиболее шокирующим обвинением, раскрытым во время закрытого брифинга, заключалось в том, что Чжан передал США основные технические данные о ядерном оружии Китая

- пишет издание.

Справка

Чжан Юся считался одной из самых влиятельных фигур в китайской армии и входил в ближайшее окружение Си Цзиньпина. Центральный военный совет, к которому он принадлежит, контролирует стратегические направления развития армии, в частности исследования, разработку и закупку современного вооружения.

Напомним

По информации The New York Times, Китай переводит свои стратегические силы в состояние максимальной боевой готовности, чтобы иметь возможность нанести ядерный контрудар еще до момента взрыва ракет противника на своей территории.

Китай предупреждает о рисках ядерного конфликта после приказа Трампа о проведении испытаний - СМИ27.11.25, 16:44 • 3403 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты