Китай предупреждает о рисках ядерного конфликта после приказа Трампа о проведении испытаний - СМИ

Китай завуалированно раскритиковал США за планы изменения ядерной политики и предупредил, что сохранение больших арсеналов увеличивает риск конфликта после того, как Вашингтон заявил, что готов пойти навстречу своим соперникам, возобновив испытания ядерного оружия, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Некоторые страны продолжают корректировать свою ядерную политику, настойчиво сохраняя огромные ядерные арсеналы, укрепляя ядерное сдерживание и боевой потенциал, тем самым повышая риск глобального ядерного конфликта - говорится в опубликованном в четверг документе Информационного управления Госсовета КНР по контролю над вооружениями.

Публикация документа последовала за обещанием президента США Дональда Трампа не уступать противникам в испытаниях ядерного оружия после недавнего объявления россией испытаний подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой и крылатой ракетой, способной нести ядерный заряд. Он добавил, что США проведут такие испытания "довольно скоро".

Непонятно, имел ли Трамп в виду взрыв ядерных боеголовок, что перевернуло бы десятилетия политики США и нарушило бы фактический глобальный запрет, или просто расширение испытаний систем доставки, таких как межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

Единственная страна, которая, как известно, испытывала проекты ядерных бомб в этом столетии — это Северная Корея, которая в последний раз подорвала атомное устройство в 2017 году.

В 2019 году США вышли из договора о ядерном разоружении с россией, заключенного во времена холодной войны, заявив, что москва нарушила его, производя запрещенные ракеты. Трамп утверждал, что соглашение было несовершенным, поскольку не включало Китай.

Трамп заявил о планах ядерных испытаний - уточнений по подрыву боеголовки не дал

Хотя у Китая меньший арсенал ядерных боеголовок, чем у США и россии, он быстро наращивает и модернизирует свой арсенал, согласно оценкам правительства США. В последний раз Китай испытывал ядерную бомбу в 1996 году, но продолжает испытывать ракеты, способные нести ядерный заряд, включая в прошлом году межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), а также гиперзвуковые боеголовки, которые используют высокие скорости и маневренность для предотвращения перехвата.

Пекин также подтвердил, что придерживается "крайне сдержанного" подхода к разработке ядерного оружия и никогда не будет участвовать в гонке ядерных вооружений. Высший орган правящей партии Китая заявил в октябре, что планирует "расширить возможности стратегического сдерживания" - военный термин, включающий ядерные силы - в течение следующих пяти лет.

Кроме того, подверглись критике "некоторые страны" за продвижение систем противоракетной обороны, таких как задуманный Трампом "Золотой купол", который призван защитить территорию США не только от ограниченных атак государств-изгоев, но и от масштабных ударов со стороны таких стран, как россия и Китай. Критики заявили, что "Золотой купол" практически невозможно реализовать технически.

Как сообщает Bloomberg News, Вашингтон и Сеул также ведут закрытые переговоры по совместному строительству атомных подводных лодок для обоих флотов. Адмирал Дэрил Кодл, командующий военно-морскими операциями США, заявил, что эти подводные лодки могут помочь противостоять быстро растущему флоту Китая.