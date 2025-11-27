$42.300.10
Ексклюзив
14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Китай попереджає про ризики ядерного конфлікту після наказу Трампа про проведення випробувань - ЗМІ

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Китай розкритикував США за плани зміни ядерної політики, попереджаючи про зростання ризику конфлікту. Це сталося після заяви Вашингтона про готовність відновити випробування ядерної зброї у відповідь на дії суперників.

Китай попереджає про ризики ядерного конфлікту після наказу Трампа про проведення випробувань - ЗМІ

Китай завуальовано розкритикував США за плани зміни ядерної політики і попередив, що збереження великих арсеналів збільшує ризик конфлікту після того, як Вашингтон заявив, що готовий піти назустріч своїм суперникам, відновивши випробування ядерної зброї, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деякі країни продовжують коригувати свою ядерну політику, наполегливо зберігаючи величезні ядерні арсенали, зміцнюючи ядерне стримування та бойовий потенціал, тим самим підвищуючи ризик глобального ядерного конфлікту 

- йдеться в опублікованому в четвер документі Інформаційного управління Держради КНР з контролю над озброєннями.

Публікація документа послідувала за обіцянкою президента США Дональда Трампа не поступатися супротивникам у випробуваннях ядерної зброї після нещодавнього оголошення росією випробувань підводного безпілотника з ядерною енергетичною установкою та крилатою ракетою, здатною нести ядерний заряд. Він додав, що США проведуть такі випробування "досить скоро".

Незрозуміло, чи Трамп мав на увазі вибух ядерних боєголовок, що перевернуло б десятиліття політики США і порушило б фактичну глобальну заборону, чи просто розширення випробувань систем доставки, таких як міжконтинентальні балістичні ракети, здатні нести ядерні боєголовки.

Єдина країна, яка, як відомо, випробовувала проекти ядерних бомб у цьому столітті — це Північна Корея, яка востаннє підірвала атомний пристрій у 2017 році.

У 2019 році США вийшли з договору про ядерне роззброєння з росією, укладеного в часи холодної війни, заявивши, що москва порушила його, виробляючи заборонені ракети. Трамп стверджував, що угода була недосконалою, оскільки не включала Китай.

Трамп заявив про плани ядерних випробувань - уточнень щодо підриву боєголовки не дав15.11.25, 04:49 • 4516 переглядiв

Хоча у Китаю менший арсенал ядерних боєголовок, ніж у США та росії, він швидко нарощує та модернізує свій арсенал, згідно з оцінками уряду США. В останній раз Китай випробовував ядерну бомбу в 1996 році, але продовжує випробовувати ракети, здатні нести ядерний заряд, включаючи торік міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), а також гіперзвукові боєголовки, які використовують високі швидкості та маневреність для запобігання перехопленню.

Пекін також підтвердив, що дотримується "вкрай стриманого" підходу до розробки ядерної зброї і ніколи не братиме участі у гонці ядерних озброєнь. Вищий орган правлячої партії Китаю заявив у жовтні, що планує "розширити можливості стратегічного стримування" - військовий термін, що включає ядерні сили - протягом наступних п'яти років.

Крім того зазнали критики "деякі країни" за просування систем протиракетної оборони, таких як задуманий Трампом "Золотий купол", який покликаний захистити територію США не лише від обмежених атак держав-ізгоїв, а й від масштабних ударів з боку таких країн, як росія та Китай. Критики заявили, що "Золотий купол" практично неможливо реалізувати технічно.

Як повідомляє Bloomberg News, Вашингтон і Сеул також ведуть закриті переговори щодо спільного будівництва атомних підводних човнів для обох флотів. Адмірал Деріл Кодл, командувач військово-морськими операціями США, заявив, що ці підводні човни можуть допомогти протистояти флоту Китаю, який швидко зростає.

Антоніна Туманова

Політика
Ядерна зброя
Bloomberg News
Сеул
Дональд Трамп
Північна Корея
Китай
Сполучені Штати Америки