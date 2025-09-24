$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 13303 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 16285 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 18499 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
24 вересня, 11:04 • 30968 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 17917 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 32452 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18125 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18358 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15258 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Заслухала доповіді про оперативну обстановку та ситуацію із забезпеченням: Свириденко відвідала підрозділи на Донеччині

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко відвідала Донецьку область, де заслухала доповіді про оперативну обстановку та ситуацію із забезпеченням. Вона нагородила військовослужбовців Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції та рятувальників.

Заслухала доповіді про оперативну обстановку та ситуацію із забезпеченням: Свириденко відвідала підрозділи на Донеччині

Прем’єрка Юлія Свириденко відвідала українських бійців у Донецькій області, де заслухала доповіді про оперативну обстановку та ситуацію із забезпеченням. Про це Свириденко написала в Telegram, передає УНН.

Працюємо з командою на Донеччині. Мала честь нагородити військовослужбовців Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, представників бойових підрозділів Національної поліції, працівників сервісних підрозділів та рятувальників 

- написала Свириденко.

Також вона зустрілася із командуванням підрозділів, які працюють на Донецькому напрямку.

Заслухала доповіді про оперативну обстановку та ситуацію із забезпеченням. Рада познайомитися з командиром 1-го корпусу Національної гвардії України АЗОВ Денисом Прокопенком

- додала Свириденко.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручив Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня командиру 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Денису "Редісу" Прокопенку. Він також повідомив, що бійці підрозділу звільнили від росіян вісім населених пунктів на Донеччині та ліквідували майже 4 тисячі загарбників.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Національна поліція України
Донецька область
Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України
Денис Прокопенко
Ігор Клименко