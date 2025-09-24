Заслухала доповіді про оперативну обстановку та ситуацію із забезпеченням: Свириденко відвідала підрозділи на Донеччині
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко відвідала Донецьку область, де заслухала доповіді про оперативну обстановку та ситуацію із забезпеченням. Вона нагородила військовослужбовців Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції та рятувальників.
Прем’єрка Юлія Свириденко відвідала українських бійців у Донецькій області, де заслухала доповіді про оперативну обстановку та ситуацію із забезпеченням. Про це Свириденко написала в Telegram, передає УНН.
Працюємо з командою на Донеччині. Мала честь нагородити військовослужбовців Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, представників бойових підрозділів Національної поліції, працівників сервісних підрозділів та рятувальників
Також вона зустрілася із командуванням підрозділів, які працюють на Донецькому напрямку.
Заслухала доповіді про оперативну обстановку та ситуацію із забезпеченням. Рада познайомитися з командиром 1-го корпусу Національної гвардії України АЗОВ Денисом Прокопенком
Нагадаємо
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручив Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня командиру 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Денису "Редісу" Прокопенку. Він також повідомив, що бійці підрозділу звільнили від росіян вісім населених пунктів на Донеччині та ліквідували майже 4 тисячі загарбників.