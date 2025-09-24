Заслушала доклады об оперативной обстановке и ситуации с обеспечением: Свириденко посетила подразделения в Донецкой области

Премьер-министр Юлия Свириденко посетила украинских бойцов в Донецкой области, где заслушала доклады об оперативной обстановке и ситуации с обеспечением. Об этом Свириденко написала в Telegram, передает УНН.

Работаем с командой в Донецкой области. Имела честь наградить военнослужащих Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины, представителей боевых подразделений Национальной полиции, работников сервисных подразделений и спасателей - написала Свириденко.

Также она встретилась с командованием подразделений, работающих на Донецком направлении.

Заслушала доклады об оперативной обстановке и ситуации с обеспечением. Рада познакомиться с командиром 1-го корпуса Национальной гвардии Украины АЗОВ Денисом Прокопенко - добавила Свириденко.

Напомним

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вручил Орден Богдана Хмельницкого II степени командиру 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов" Денису "Редису" Прокопенко. Он также сообщил, что бойцы подразделения освободили от россиян восемь населенных пунктов в Донецкой области и ликвидировали почти 4 тысячи захватчиков.