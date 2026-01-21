Замах замовне вбивство на Київщині: замовник контролював усе в режимі онлайн через розумні окуляри

У Фастівському районі Київщини затримано виконавця замовного вбивства. Нападник вистрелив жертві в голову та втік. Як повідомили в обласній поліції, потерпілий перебуває в лікарні у важкому стані, пише УНН.

Поліцейські встановили, що 36-річний житель села Новосілки повертався додому після прогулянки з собакою. У цей час біля його під'їзду нападник зненацька здійснив два постріли, після чого втік.

На місці події правоохоронці виявили гільзи та кулю від вогнепальної зброї, які направлені для проведення відповідної експертизи.

Вже за кілька годин "за гарячим слідом" зловмисника викрили працівники Головного управління поліції Київщини та Фастівського районного управління поліції за силової підтримки спецпідрозділу КОРД в Київській області. Ним виявився 39-річний уродженець Донецької області.

Під час невідкладного обшуку за місцем його проживання поліцейські виявили та вилучили: пістолет із встановленим глушником, набої, пігулки метадону та мобільні телефони. Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Як повідомив перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Київській області, начальник Слідчого управління Сергій Болвін у нападника також були окуляри із вмонтованою камерою, через яку замовник стежив за всім, що відбувалося.

"На фото майже не видно, що він носить окуляри. Але це – важлива деталь. Саме цей гаджет – окуляри з вмонтованою камерою – зловмисник використав, щоб замовники могли все контролювати в режимі реального часу", - написав Болвін під фото з камери спостереження, на яку потрапив виконавець.

Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за фактом закінченого замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Наразі правоохоронці встановлюють особу замовника злочину, а також можливих співучасників.