Покушение на заказное убийство в Киевской области: заказчик контролировал все в режиме онлайн через умные очки

В Фастовском районе Киевской области задержан исполнитель заказного убийства. Нападавший выстрелил жертве в голову и скрылся. Как сообщили в областной полиции, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет УНН.

Полицейские установили, что 36-летний житель села Новоселки возвращался домой после прогулки с собакой. В это время возле его подъезда нападавший неожиданно произвел два выстрела, после чего скрылся.

На месте происшествия правоохранители обнаружили гильзы и пулю от огнестрельного оружия, которые направлены для проведения соответствующей экспертизы.

Уже через несколько часов "по горячим следам" злоумышленника разоблачили сотрудники Главного управления полиции Киевщины и Фастовского районного управления полиции при силовой поддержке спецподразделения КОРД в Киевской области. Им оказался 39-летний уроженец Донецкой области.

Во время неотложного обыска по месту его жительства полицейские обнаружили и изъяли: пистолет с установленным глушителем, патроны, таблетки метадона и мобильные телефоны. Правоохранители задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Как сообщил первый заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области, начальник Следственного управления Сергей Болвин, у нападавшего также были очки со встроенной камерой, через которую заказчик следил за всем происходящим.

"На фото почти не видно, что он носит очки. Но это – важная деталь. Именно этот гаджет – очки со встроенной камерой – злоумышленник использовал, чтобы заказчики могли все контролировать в режиме реального времени", - написал Болвин под фото с камеры наблюдения, на которую попал исполнитель.

Следователи при процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по факту оконченного покушения на убийство, совершенного из корыстных побуждений и по заказу, а также в незаконном обращении с оружием (ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Сейчас правоохранители устанавливают личность заказчика преступления, а также возможных соучастников.