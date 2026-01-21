Покушение на заказное убийство в Киевской области: заказчик контролировал все в режиме онлайн через умные очки

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:14 • 8256 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 15587 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 13328 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 24703 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 30087 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 19424 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21001 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 38727 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 57985 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 49972 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Морозы обострили водный кризис в оккупированных районах Донетчины - ЦПД21 января, 09:07 • 6280 просмотра
В четырех областях обесточивание после новых атак рф, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго21 января, 09:24 • 9718 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 23785 просмотра
У США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете - Трамп14:15 • 3956 просмотра
Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters15:09 • 5202 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой14:44 • 15581 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 24701 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 23931 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 30081 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 48677 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Музыкант
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Европа
Реклама
УНН Lite
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo18:19 • 356 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo15:49 • 2776 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 23931 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 27336 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 24229 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
Financial Times

Покушение на заказное убийство в Киевской области: заказчик контролировал все в режиме онлайн через умные очки

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Нападавший выстрелил жертве в голову и скрылся, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Покушение на заказное убийство в Киевской области: заказчик контролировал все в режиме онлайн через умные очки

В Фастовском районе Киевской области задержан исполнитель заказного убийства. Нападавший выстрелил жертве в голову и скрылся. Как сообщили в областной полиции, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет УНН.

Полицейские установили, что 36-летний житель села Новоселки возвращался домой после прогулки с собакой. В это время возле его подъезда нападавший неожиданно произвел два выстрела, после чего скрылся.

На месте происшествия правоохранители обнаружили гильзы и пулю от огнестрельного оружия, которые направлены для проведения соответствующей экспертизы.

Уже через несколько часов "по горячим следам" злоумышленника разоблачили сотрудники Главного управления полиции Киевщины и Фастовского районного управления полиции при силовой поддержке спецподразделения КОРД в Киевской области. Им оказался 39-летний уроженец Донецкой области.

Во время неотложного обыска по месту его жительства полицейские обнаружили и изъяли: пистолет с установленным глушителем, патроны, таблетки метадона и мобильные телефоны. Правоохранители задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Как сообщил первый заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области, начальник Следственного управления Сергей Болвин, у нападавшего также были очки со встроенной камерой, через которую заказчик следил за всем происходящим.

"На фото почти не видно, что он носит очки. Но это – важная деталь. Именно этот гаджет – очки со встроенной камерой – злоумышленник использовал, чтобы заказчики могли все контролировать в режиме реального времени", - написал Болвин под фото с камеры наблюдения, на которую попал исполнитель.

Следователи при процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по факту оконченного покушения на убийство, совершенного из корыстных побуждений и по заказу, а также в незаконном обращении с оружием (ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Сейчас правоохранители устанавливают личность заказчика преступления, а также возможных соучастников.

 

Евгений Царенко

Криминал и ЧПКиевская область
Село
Техника
Обыск
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Киевская область