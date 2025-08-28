$41.320.08
Закликаємо США та інші західні держави передати нам далекобійні ракети для ударів по території рф - МЗС

Київ • УНН

 • 102 перегляди

МЗС України закликає партнерів надати далекобійні засоби ураження та ППО після масованого обстрілу РФ. Росія ігнорує мирні ініціативи та пошкодила будівлю Представництва ЄС.

Закликаємо США та інші західні держави передати нам далекобійні ракети для ударів по території рф - МЗС

Черговий масований обстріл України військами рф засвідчує, що росія повністю нехтує зусиллями світової спільноти щодо відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Особливо цинічним є ігнорування путіним мирного процесу, ініційованого Президентом США Дональдом Трампом. путін відмовляється від проведення прямої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та демонструє небажання робити реальні кроки на дипломатичному шляху врегулювання. російська федерація знову показує світу, що саме вона залишається єдиною перепоною на шляху до миру. росія - це держава-терорист і ми закликаємо усі держави та міжнародні організації чітко фіксувати цей статус

- йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що росія під час атаки пошкодила будівлю Представництва Європейського Союзу в Україні.

Це грубе порушення фундаментальних принципів міжнародного права, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, та неприпустимий напад на дипломатичну установу. Такі дії вимагають рішучого засудження та відповідних заходів з боку всієї міжнародної спільноти. Закликаємо всі держави світу засудити черговий акт російського терору проти України і цілеспрямоване вбивство російськими військами цивільних, особливо дітей, та здійснити конкретні кроки для припинення цих звірств

- наголосили в міністерстві.

Україна очікує сильної та практичної реакції від усієї міжнародної спільноти, зокрема країн Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону, які неодноразово закликали до миру, стриманості та припинення вогню, щоб змусити Російську Федерацію припинити вбивства.

Удар по представництву ЄС у Києві свідчить про зростаючу жорстокість росіян - Мерц28.08.25, 16:38 • 502 перегляди

"Закликаємо також учасників 25-го засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва 31 серпня – 1 вересня висловити свою чітку позицію щодо цього удару та показати, що вони поважають принципи міжнародного права, не толерують російську агресивну війну проти України і вбивства українських дітей.

Закликаємо партнерів невідкладно надати Україні додаткові спроможності протиповітряної оборони для захисту українського неба, засоби дальнього ураження для нанесення ударів по російських військових об’єктах, які агресор використовує для атак проти нашої держави, додаткові пакети військової допомоги.

Закликаємо посилити тиск на російську федерацію. Це включає запровадження додаткових потужних санкцій, у тому числі якнайшвидше прийняття 19-го санкційного пакету Європейського Союзу, повне відключення Російської Федерації від міжнародних фінансових систем та санкції проти нафтотанкерного "тіньового флоту"; запровадження потужних тарифів, які завдадуть удару по російській воєнній економіці і унеможливлять подальше фінансування Росією війни; посилення персональних санкцій проти російського військово-політичного керівництва, унеможливлення обходу санкцій", - зазначили в МЗС.

Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини28.08.25, 16:24 • 1604 перегляди

Україна наголошує, що повне та безумовне припинення вогню залишається найбільш ефективним кроком для успіху дипломатії на шляху до миру.

"Допоки москва продовжує відповідати такими ракетними обстрілами на мирні ініціативи світу, лише підхід "мир завдяки силі" здатен покласти край війні. Така політика передбачає підтримку України і дипломатичний, економічний та військовий тиск на Росію. Саме такий підхід здатен змусити Путіна припинити терор та сісти за стіл переговорів для досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру.

Наголошуємо, що для того, щоб запобігти повторенню агресії, необхідні дієві, юридично зобов’язуючі та надійні гарантії безпеки для України.

Підкреслюємо також важливість покарання агресора, включно з засудженням Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України вищого політичного керівництва рф.

Відновлення поваги до міжнародного права, зокрема Статуту ООН, невід’ємною частиною чого є повага до територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, дасть сигнал світові, що агресія не винагороджується, а карається", - підсумували там.

ЄС викликає російського посла після масованих атак зс рф по Києву28.08.25, 16:26 • 904 перегляди

Ольга Розгон

