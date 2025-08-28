Призываем США и другие западные государства передать нам дальнобойные ракеты для ударов по территории рф - МИД

Очередной массированный обстрел Украины войсками рф свидетельствует о том, что россия полностью пренебрегает усилиями мирового сообщества по восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Особенно циничным является игнорирование Путиным мирного процесса, инициированного Президентом США Дональдом Трампом. Путин отказывается от проведения прямой встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и демонстрирует нежелание делать реальные шаги на дипломатическом пути урегулирования. Российская Федерация снова показывает миру, что именно она остается единственной преградой на пути к миру. Россия — это государство-террорист, и мы призываем все государства и международные организации четко фиксировать этот статус — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Россия во время атаки повредила здание Представительства Европейского Союза в Украине.

Это грубое нарушение фундаментальных принципов международного права, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и недопустимое нападение на дипломатическое учреждение. Такие действия требуют решительного осуждения и соответствующих мер со стороны всего международного сообщества. Призываем все государства мира осудить очередной акт российского террора против Украины и целенаправленное убийство российскими войсками гражданских, особенно детей, и предпринять конкретные шаги для прекращения этих зверств — подчеркнули в министерстве.

Украина ожидает сильной и практической реакции от всего международного сообщества, в частности стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, которые неоднократно призывали к миру, сдержанности и прекращению огня, чтобы заставить Российскую Федерацию прекратить убийства.

"Призываем также участников 25-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества 31 августа – 1 сентября выразить свою четкую позицию по этому удару и показать, что они уважают принципы международного права, не терпят российскую агрессивную войну против Украины и убийства украинских детей.

Призываем партнеров безотлагательно предоставить Украине дополнительные возможности противовоздушной обороны для защиты украинского неба, средства дальнего поражения для нанесения ударов по российским военным объектам, которые агрессор использует для атак против нашего государства, дополнительные пакеты военной помощи.

Призываем усилить давление на Российскую Федерацию. Это включает введение дополнительных мощных санкций, в том числе скорейшее принятие 19-го санкционного пакета Европейского Союза, полное отключение Российской Федерации от международных финансовых систем и санкции против нефтяного "теневого флота"; введение мощных тарифов, которые нанесут удар по российской военной экономике и сделают невозможным дальнейшее финансирование Россией войны; усиление персональных санкций против российского военно-политического руководства, исключение обхода санкций", - отметили в МИД.

Украина подчеркивает, что полное и безусловное прекращение огня остается наиболее эффективным шагом для успеха дипломатии на пути к миру.

"Пока Москва продолжает отвечать такими ракетными обстрелами на мирные инициативы мира, только подход "мир благодаря силе" способен положить конец войне. Такая политика предполагает поддержку Украины и дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию. Именно такой подход способен заставить Путина прекратить террор и сесть за стол переговоров для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Подчеркиваем, что для того, чтобы предотвратить повторение агрессии, необходимы действенные, юридически обязывающие и надежные гарантии безопасности для Украины.

Подчеркиваем также важность наказания агрессора, включая осуждение Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины высшего политического руководства РФ.

Восстановление уважения к международному праву, в частности Уставу ООН, неотъемлемой частью чего является уважение к территориальной целостности Украины в международно признанных границах, даст сигнал миру, что агрессия не вознаграждается, а наказывается", - подытожили там.

