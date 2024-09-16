Захисту не буде. Рада суддів не знайшла підстав, щоб стати на захист судді, який заявляв про тиск з боку Гетманцева

Рада суддів України не отримувала повідомлень про втручання у діяльність судді Шевченківського районного суду міста Києва Віталія Циктіча з боку голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, а тому не бачить підстав для того, щоб стати на захист судді. Про це йдеться у відповіді на запит УНН.

Контекст

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів, у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність. Попередню перевірку за його заявою проводив голова ВРП Григорій Усик. ВРП вирішила, що немає підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя за заявою судді Циктіча і відмовилася стати на його захист. Крім того, суддя повідомив УНН, що Офіс Генпрокурора відмовився відкривати кримінальне провадження за його заявою.

Після того Гетманцев опублікував ще один допис, у якому розкритикував рішення колегії суддів Дніпропетровського окружного адмінсуду. Вони визнали, що Нацбанк ухвалив незаконне рішення про позбавлення ліцензії та старт ліквідації банку "Конкорд". Ймовірно таким чином Гетманцев хотів вплинути на суддів, які розглядатимуть апеляційну скаргу НБУ.

Рада суддів України звертає увагу, що належний розгляд повідомлень суддів про тиск та втручання у здійснення правосуддя є першочерговим завданням для забезпечення прав громадян України на незалежний та безсторонній суд. Проте, відповідно до аналізу бази даних АС "Діловодство Ради суддів України" повідомлень про втручання у діяльність судді Шевченківського районного суду міста Києва Циктіча В.В., щодо здійснення ним правосуддя не надходило, тому у Ради суддів України відсутні підстави для реалізації повноважень, передбачених статтею 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що своїми закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко вважає, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буди законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.