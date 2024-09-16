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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 10:45  •  43434 просмотра

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Совет судей Украины заявил, что не получал сообщений о вмешательстве Гетьманцева в деятельность судьи Циктича. Поэтому ССУ не видит оснований для защиты судьи, несмотря на его обращение в ВСП и Офис генпрокурора.

Совет судей Украины не получал сообщений о вмешательстве в деятельность судьи Шевченковского районного суда города Киева Виталия Циктича со стороны председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева, а потому не видит оснований для того, чтобы встать на защиту судьи. Об этом говорится в ответе на запрос УНН.

Контекст

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал  решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетьманцева и попытки нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность. Предыдущую проверку по его заявлению проводил председатель ВСП Григорий Усик. ВСП решил, что нет оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия по заявлению судьи Циктича и отказался встать на его защиту. Кроме того, судья сообщил УНН, что Офис Генпрокурора отказался открывать уголовное производство по его заявлению. 

После этого Гетманцев опубликовал еще одно сообщение, в котором раскритиковал решение коллегии судей Днепропетровского окружного админсуда. Они признали, что Нацбанк принял незаконное решение о лишении лицензии и старте ликвидации банка "Конкорд". Вероятно таким образом Гетманцев хотел повлиять на судей, которые будут рассматривать апелляционную жалобу НБУ.

Совет судей Украины обращает внимание, что надлежащее рассмотрение сообщений судей о давлении и вмешательстве в осуществление правосудия является первоочередной задачей для обеспечения прав граждан Украины на независимый и беспристрастный суд. Однако, согласно анализу базы данных АС "Делопроизводство Совета судей Украины" сообщений о вмешательстве в деятельность судьи Шевченковского районного суда города Киева Циктича В.В., по осуществлению им правосудия не поступало, поэтому у Совета судей Украины отсутствуют основания для реализации полномочий, предусмотренных статьей 133 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей

- говорится в ответе на запрос.

Напомним

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что своими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко считает, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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