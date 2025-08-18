Закачка газу з Азербайджана може початися до опалюваного сезону - Гринчук

Україна веде переговори з азербайджанською державною нафтовою компанією SOCAR щодо закачки газу. Якщо все вдасться, це станеться ще до опалювального сезону. Про це розповіла Міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації програми дій уряду, повідомляє кореспондент УНН.

Ми зараз ведемо переговори, азербайджанці зацікавлені. Якщо вкладемося з укладанням контракту, то встигнемо до опалювального сезону

Гринчук додала, що наразі важко сказати, скільки ударів було завдано росіянами по об'єктах SOKAR.

Зараз важко сказати про удари по об'єктах SOCAR. Надто багато ударів завдається - зазначила міністерка.

Доповнення

Світлана Гринчук заявила про стабільну роботу енергосистеми України. Вона зазначила, що система залишається крихкою та вразливою через постійні ворожі обстріли, особливо у прифронтових регіонах.

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС різко зросли проблеми з водопостачанням для охолодження шести реакторів. МАГАТЕ попереджає, що ситуація може перерости у небезпечну для Європи кризу.