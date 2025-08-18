Закачка газа из Азербайджана может начаться до отопительного сезона - Гринчук

Украина ведет переговоры с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR о закачке газа. Если все удастся, это произойдет еще до отопительного сезона. Об этом рассказала Министр энергетики Светлана Гринчук во время презентации программы действий правительства, сообщает корреспондент УНН.

Мы сейчас ведем переговоры, азербайджанцы заинтересованы. Если уложимся с заключением контракта, то успеем до отопительного сезона

Гринчук добавила, что сейчас трудно сказать, сколько ударов было нанесено россиянами по объектам SOKAR.

Сейчас трудно сказать об ударах по объектам SOCAR. Слишком много ударов наносится - отметила министр.

Дополнение

Светлана Гринчук заявила о стабильной работе энергосистемы Украины. Она отметила, что система остается хрупкой и уязвимой из-за постоянных вражеских обстрелов, особенно в прифронтовых регионах.

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС резко возросли проблемы с водоснабжением для охлаждения шести реакторов. МАГАТЭ предупреждает, что ситуация может перерасти в опасный для Европы кризис.