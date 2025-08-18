$41.340.11
Эксклюзив
11:50 • 7592 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
08:34 • 46721 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 59393 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 38585 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 57714 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 70906 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 130691 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 149502 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 92155 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 89062 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Закачка газа из Азербайджана может начаться до отопительного сезона - Гринчук

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Украина ведет переговоры с Азербайджаном по закачке газа. Это может произойти до отопительного сезона, если контракт будет заключен вовремя.

Закачка газа из Азербайджана может начаться до отопительного сезона - Гринчук

Украина ведет переговоры с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR о закачке газа. Если все удастся, это произойдет еще до отопительного сезона. Об этом рассказала Министр энергетики Светлана Гринчук во время презентации программы действий правительства, сообщает корреспондент УНН.

Мы сейчас ведем переговоры, азербайджанцы заинтересованы. Если уложимся с заключением контракта, то успеем до отопительного сезона

Гринчук добавила, что сейчас трудно сказать, сколько ударов было нанесено россиянами по объектам SOKAR.

Сейчас трудно сказать об ударах по объектам SOCAR. Слишком много ударов наносится

- отметила министр.

Дополнение

Светлана Гринчук заявила о стабильной работе энергосистемы Украины. Она отметила, что система остается хрупкой и уязвимой из-за постоянных вражеских обстрелов, особенно в прифронтовых регионах.

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС резко возросли проблемы с водоснабжением для охлаждения шести реакторов. МАГАТЭ предупреждает, что ситуация может перерасти в опасный для Европы кризис.

Павел Зинченко

