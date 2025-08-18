Енергосистема України наразі стабільна, але дуже вразлива і крихка - Міненергетики

Енергосистема України станом на зараз працює стабільно, вона дуже крихка і вразлива на тлі постійних обстрілів з боку росіян. Про це розповіла Міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації програми дій уряду, пише УНН.

Деталі

Зараз енергосистема працює стабільно, у нас в принципі відновлених та відремонтованих об'єктів вистачає для того, щоб покривати споживання. Але ми маємо бути дуже обережні, тому що система дуже чутлива, хоч і стабільна. Дуже вразлива і крихка - повідомила Гринчук.

Вона наголосила, що на стан енергосистеми впливають ворожі обстріли, яких дуже багато у прифронтових регіонах.

Величезна кількість атак. У прифронтових регіонах, на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Херсонщині, атаки продовжуються. І на об'єкти генерації, і на об'єкти передачі, розподілу електроенергії. Як на більші, так і на менші, які теж впливають на роботу енергосистеми - сказала Гринчук.

Доповнення

Уряд Норвегії виділяє Україні майже 100 мільйонів доларів на закупівлю природного газу для опалювального сезону 2025–2026 років. Це продовження допомоги, що надходить через ЄБРР до "Нафтогазу" для закупівель із західних джерел.

Влада Донеччини просить мешканців зменшити споживання електроенергії у пікові години. Також нагадують про щоденну безплатну евакуацію, яка рятує життя під час постійних обстрілів.