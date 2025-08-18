$41.340.11
Ексклюзив
08:34 • 28198 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 40323 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 28584 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 48664 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 65374 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 118750 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 147948 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91675 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88824 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68574 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 118775 перегляди
Енергосистема України наразі стабільна, але дуже вразлива і крихка - Міненергетики

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила про стабільну роботу енергосистеми України. Вона зазначила, що система залишається крихкою та вразливою через постійні ворожі обстріли, особливо у прифронтових регіонах.

Енергосистема України наразі стабільна, але дуже вразлива і крихка - Міненергетики

Енергосистема України станом на зараз працює стабільно, вона дуже крихка і вразлива на тлі постійних обстрілів з боку росіян. Про це розповіла Міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації програми дій уряду, пише УНН.

Деталі

Зараз енергосистема працює стабільно, у нас в принципі відновлених та відремонтованих об'єктів вистачає для того, щоб покривати споживання. Але ми маємо бути дуже обережні, тому що система дуже чутлива, хоч і стабільна. Дуже вразлива і крихка

 - повідомила Гринчук.

Вона наголосила, що на стан енергосистеми впливають ворожі обстріли, яких дуже багато у прифронтових регіонах.

Величезна кількість атак. У прифронтових регіонах, на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Херсонщині, атаки продовжуються. І на об'єкти генерації, і на об'єкти передачі, розподілу електроенергії. Як на більші, так і на менші, які теж впливають на роботу енергосистеми

- сказала Гринчук.

Доповнення

Уряд Норвегії виділяє Україні майже 100 мільйонів доларів на закупівлю природного газу для опалювального сезону 2025–2026 років. Це продовження допомоги, що надходить через ЄБРР до "Нафтогазу" для закупівель із західних джерел.

Влада Донеччини просить мешканців зменшити споживання електроенергії у пікові години. Також нагадують про щоденну безплатну евакуацію, яка рятує життя під час постійних обстрілів.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Запорізька область
Нафтогаз України
Укренерго
Херсонська область
Норвегія
Україна