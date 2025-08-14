$41.510.09
На Донеччині закликали економити світло та евакуюватися з небезпечних районів

Київ • УНН

 • 2142 перегляди

Влада Донеччини просить мешканців зменшити споживання електроенергії у пікові години. Також нагадують про щоденну безплатну евакуацію, яка рятує життя під час постійних обстрілів.

На Донеччині закликали економити світло та евакуюватися з небезпечних районів

Влада Донеччини просить мешканців регіону зменшити споживання електроенергії у пікові години та нагадує про щоденну безплатну евакуацію, яка рятує життя під час постійних обстрілів. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталії

На Донеччині місцева влада закликає жителів області відповідально ставитися до використання електроенергії, особливо у ранкові та вечірні години, щоб уникнути перевантаження енергомереж і запобігти можливим відключенням.

За даними енергетиків, станом на 14 серпня енергосистема України працює стабільно, а планових відключень не передбачено. Водночас російські війська не припиняють обстріли об’єктів критичної інфраструктури, через що фахівці проводять ремонти пошкоджених енергооб’єктів. Додатковим фактором зростання навантаження на мережі стала спека, що змусила українців активніше користуватися кондиціонерами та вентиляторами.

Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін також нагадав, що евакуація з області триває щодня і є організованою та безплатною.

Це не втеча, а турбота про безпеку своєї родини. Виїхавши зараз, можна уникнути небезпеки обстрілів, отримати житло, допомогу з виплатами, медичну підтримку та шанс відновити життя у безпечних умовах 

– наголосив Філашкін.

За словами очільника ОВА, для тяжкохворих і людей з інвалідністю передбачений спеціалізований транспорт. Евакуйованих супроводжують волонтери та медики, допомагаючи з речами, розселенням і оформленням документів.

Нагадаємо

Влада Донецької області розпочала обов'язкову евакуацію понад тисячі дітей з 13 населених пунктів через загрозу бойових дій. Це стосується Білозерської та Добропільської громад.

Степан Гафтко

