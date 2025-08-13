На Донеччині примусово евакуюють дітей з ще 13 населених пунктів - ОВА
Київ • УНН
Влада Донецької області розпочала обов'язкову евакуацію понад тисячі дітей з 13 населених пунктів через загрозу бойових дій. Це стосується Білозерської та Добропільської громад.
Влада Донецької області ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію понад тисячі дітей із 13 населених пунктів Білозерської та Добропільської громад через постійну загрозу життю від бойових дій. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Деталі
У Донецькій області стартувала примусова евакуація родин з дітьми з прифронтових територій.
Перебування в Донецькій області сьогодні - це постійна загроза життю. Евакуюйтесь, поки є можливість. Бережіть себе і своїх близьких
Згідно з рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під обов’язкове вивезення потрапляють мешканці міста Білозерське, сіл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове та Нововодяне Білозерської громади, а також селища Свягогорівка та сіл Вікторівка, Вірівка, Копані, Нововікторівка, Новоукраїнка і Степи Добропільської громади.
За даними ОВА, у цих населених пунктах наразі перебувають близько 1 150 дітей. Місцевим органам влади та правоохоронцям доручено у найкоротші терміни організувати евакуацію та забезпечити переселенців належними умовами проживання на більш безпечних територіях України.
