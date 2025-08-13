На Донеччині примусово евакуюють дітей з ще 13 населених пунктів - ОВА

$41.430.02
Ексклюзив
12:02 • 3210 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 13383 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 28492 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 19399 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 33609 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 22509 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 47682 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 31821 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 63902 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 83103 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Популярнi новини
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 40201 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 40515 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 19739 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 29369 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 8260 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 28449 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 33571 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 47659 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 63884 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 40043 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кіпер Олег Олександрович
Василь Малюк
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Білорусь
УНН Lite
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 20166 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 40952 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 22591 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 30113 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 136798 перегляди
The New York Times
ChatGPT
Дія (сервіс)
Financial Times
Панцирь-С1

На Донеччині примусово евакуюють дітей з ще 13 населених пунктів - ОВА

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Влада Донецької області розпочала обов'язкову евакуацію понад тисячі дітей з 13 населених пунктів через загрозу бойових дій. Це стосується Білозерської та Добропільської громад.

На Донеччині примусово евакуюють дітей з ще 13 населених пунктів - ОВА

Влада Донецької області ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію понад тисячі дітей із 13 населених пунктів Білозерської та Добропільської громад через постійну загрозу життю від бойових дій. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

У Донецькій області стартувала примусова евакуація родин з дітьми з прифронтових територій.

Перебування в Донецькій області сьогодні - це постійна загроза життю. Евакуюйтесь, поки є можливість. Бережіть себе і своїх близьких

 - закликав Філашкін.

Згідно з рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під обов’язкове вивезення потрапляють мешканці міста Білозерське, сіл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове та Нововодяне Білозерської громади, а також селища Свягогорівка та сіл Вікторівка, Вірівка, Копані, Нововікторівка, Новоукраїнка і Степи Добропільської громади.

За даними ОВА, у цих населених пунктах наразі перебувають близько 1 150 дітей. Місцевим органам влади та правоохоронцям доручено у найкоротші терміни організувати евакуацію та забезпечити переселенців належними умовами проживання на більш безпечних територіях України.

З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали вже 1411 людей09.08.25, 01:53 • 4572 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна
Вадим Філашкін
Донецька область
Україна