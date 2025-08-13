На Донеччині примусово евакуюють дітей з ще 13 населених пунктів - ОВА

Влада Донецької області ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію понад тисячі дітей із 13 населених пунктів Білозерської та Добропільської громад через постійну загрозу життю від бойових дій. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

У Донецькій області стартувала примусова евакуація родин з дітьми з прифронтових територій.

Перебування в Донецькій області сьогодні - це постійна загроза життю. Евакуюйтесь, поки є можливість. Бережіть себе і своїх близьких