В Донецкой области принудительно эвакуируют детей из еще 13 населенных пунктов - ОВА
Киев • УНН
Власти Донецкой области начали обязательную эвакуацию более тысячи детей из 13 населенных пунктов из-за угрозы боевых действий. Это касается Белозерской и Добропольской громад.
Власти Донецкой области приняли решение об обязательной эвакуации более тысячи детей из 13 населенных пунктов Белозерской и Добропольской общин из-за постоянной угрозы жизни от боевых действий. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Детали
В Донецкой области стартовала принудительная эвакуация семей с детьми из прифронтовых территорий.
Пребывание в Донецкой области сегодня - это постоянная угроза жизни. Эвакуируйтесь, пока есть возможность. Берегите себя и своих близких
Согласно решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, под обязательный вывоз попадают жители города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое и Нововодяное Белозерской общины, а также поселка Святогоровка и сел Викторовка, Веровка, Копани, Новикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.
По данным ОВА, в этих населенных пунктах сейчас находятся около 1 150 детей. Местным органам власти и правоохранителям поручено в кратчайшие сроки организовать эвакуацию и обеспечить переселенцев надлежащими условиями проживания на более безопасных территориях Украины.
