В Донецкой области принудительно эвакуируют детей из еще 13 населенных пунктов - ОВА

Власти Донецкой области приняли решение об обязательной эвакуации более тысячи детей из 13 населенных пунктов Белозерской и Добропольской общин из-за постоянной угрозы жизни от боевых действий. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

В Донецкой области стартовала принудительная эвакуация семей с детьми из прифронтовых территорий.

Пребывание в Донецкой области сегодня - это постоянная угроза жизни. Эвакуируйтесь, пока есть возможность. Берегите себя и своих близких