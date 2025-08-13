$41.430.02
Эксклюзив
12:02 • 3132 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 13284 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 28265 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 19271 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 33404 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 47555 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 31800 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 63812 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83089 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 52579 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Популярные новости
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 40201 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 40517 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 19742 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 29369 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 8260 просмотра
В Донецкой области принудительно эвакуируют детей из еще 13 населенных пунктов - ОВА

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Власти Донецкой области начали обязательную эвакуацию более тысячи детей из 13 населенных пунктов из-за угрозы боевых действий. Это касается Белозерской и Добропольской громад.

В Донецкой области принудительно эвакуируют детей из еще 13 населенных пунктов - ОВА

Власти Донецкой области приняли решение об обязательной эвакуации более тысячи детей из 13 населенных пунктов Белозерской и Добропольской общин из-за постоянной угрозы жизни от боевых действий. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

В Донецкой области стартовала принудительная эвакуация семей с детьми из прифронтовых территорий.

Пребывание в Донецкой области сегодня - это постоянная угроза жизни. Эвакуируйтесь, пока есть возможность. Берегите себя и своих близких

 - призвал Филашкин.

Согласно решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, под обязательный вывоз попадают жители города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое и Нововодяное Белозерской общины, а также поселка Святогоровка и сел Викторовка, Веровка, Копани, Новикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.

По данным ОВА, в этих населенных пунктах сейчас находятся около 1 150 детей. Местным органам власти и правоохранителям поручено в кратчайшие сроки организовать эвакуацию и обеспечить переселенцев надлежащими условиями проживания на более безопасных территориях Украины.

Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали уже 1411 человек09.08.2025, 01:53 • 4572 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна
Вадим Филашкин
Донецкая область
Украина