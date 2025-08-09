Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали уже 1411 человек
Киев • УНН
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировано 1411 человек, включая 56 детей, после российских авиаударов. Власти призывают жителей временно выехать и оказывают помощь с жильем и документами.
Власти проводят эвакуацию в Херсонской области из микрорайона Корабел после российских авиаударов. За неделю с Острова был вывезен 1411 человек, среди них - 56 детей. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, пишет УНН.
Детали
За сегодняшний день из микрорайона Корабел было эвакуировано 185 жителей, в том числе 12 маломобильных. Кроме того, эвакуационная группа вывезла тело 63-летней женщины, которая, по предварительным данным, умерла естественной смертью.
Всего за семь дней с Острова был вывезен 1411 человек, из которых – 56 детей и 141 маломобильный. В очередной раз призываю жителей микрорайона Корабел обезопасить себя и временно выехать
Отмечается, что эвакуированным оказывается помощь с поиском жилья, оформлением документов для ВПЛ и других выплат, а также возможность бесплатного переезда в другие области страны.
Также подчеркиваю недопустимость возвращения людей обратно на Остров. Призываю вас быть рассудительными и соблюдать меры безопасности. Эвакуация — это временный шаг, необходимый для вашей безопасности
Напомним
В Донецкой области стартовала принудительная эвакуация семей с детьми из 21 населенного пункта Лиманской общины. Около 109 детей будут вывезены на безопасную территорию.