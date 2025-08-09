$41.460.15
8 серпня, 15:03 • 21876 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 93587 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 99656 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 60019 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 119597 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 68473 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 50382 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 37143 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 99502 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 26137 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали вже 1411 людей

Київ • УНН

 • 472 перегляди

З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуйовано 1411 людей, включаючи 56 дітей, після російських авіаударів. Влада закликає мешканців тимчасово виїхати та надає допомогу з житлом та документами.

З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали вже 1411 людей

Влада проводить евакуацію на Херсонщині з мікрорайону Корабел після російських авіаударів. За тиждень з Острова було вивезено 1411 людей, серед них - 56 дітей. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пише УНН.

Деталі

За сьогоднішній день з мікрорайону Корабел було евакуйовано 185 мешканців, зокрема 12 маломобільних. Крім того, евакуаційна група вивезла тіло 63-річної жінки, яка, за попередніми даними, померла природною смертю.

Загалом за сім днів з Острова було вивезено 1411 людей, з яких – 56 дітей та 141 маломобільних. Вкотре закликаю жителів мікрорайону Корабел убезпечити себе і тимчасово виїхати

- наголосив Шанько.

Зазначається, що евакуйованим надається допомога з пошуком житла, оформленням документів для ВПО та інших виплат, а також можливість безкоштовного переїзду в інші області країни.

Також наголошую на неприпустимості повернення людей назад на Острів. Закликаю вас бути розсудливими та дотримуватися заходів безпеки. Евакуація — це тимчасовий крок, необхідний для вашої безпеки

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Донецькій області стартувала примусова евакуація родин з дітьми з 21 населеного пункту Лиманської громади. Близько 109 дітей будуть вивезені на безпечну територію.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Херсон