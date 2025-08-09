З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали вже 1411 людей

Влада проводить евакуацію на Херсонщині з мікрорайону Корабел після російських авіаударів. За тиждень з Острова було вивезено 1411 людей, серед них - 56 дітей. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пише УНН.

Деталі

За сьогоднішній день з мікрорайону Корабел було евакуйовано 185 мешканців, зокрема 12 маломобільних. Крім того, евакуаційна група вивезла тіло 63-річної жінки, яка, за попередніми даними, померла природною смертю.

Загалом за сім днів з Острова було вивезено 1411 людей, з яких – 56 дітей та 141 маломобільних. Вкотре закликаю жителів мікрорайону Корабел убезпечити себе і тимчасово виїхати - наголосив Шанько.

Зазначається, що евакуйованим надається допомога з пошуком житла, оформленням документів для ВПО та інших виплат, а також можливість безкоштовного переїзду в інші області країни.

Також наголошую на неприпустимості повернення людей назад на Острів. Закликаю вас бути розсудливими та дотримуватися заходів безпеки. Евакуація — це тимчасовий крок, необхідний для вашої безпеки - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Донецькій області стартувала примусова евакуація родин з дітьми з 21 населеного пункту Лиманської громади. Близько 109 дітей будуть вивезені на безпечну територію.