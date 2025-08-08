На Донеччині розпочинається примусова евакуація родин із дітьми із понад 20 населених пунктів: перелік

У Донецькій області стартувала примусова евакуація родин з дітьми з 21 населеного пункту Лиманської громади. Наразі у цих населених пунктах проживає близько 109 дітей. Влада разом із правоохоронцями організовує їхнє вивезення на безпечну територію, аби захистити від постійної небезпеки. Про це повідомив Голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

Розпочинаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з селища Ярова, сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка Лиманської громади - йдеться у дописі.

Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області. За даними ОДА, всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 109 дітей.

Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України - додав Філашкін.

В ОВА наголошують, що перебування на території Донецької області наразі несе небезпеку.

кремль відправляє молодь з Донеччини на "вахту зомбування" до росії - ЦНС