На Донеччині розпочинається примусова евакуація родин із дітьми із понад 20 населених пунктів: перелік

15:03 • 18393 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 77978 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 87169 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 53163 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 108195 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 65488 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 48539 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 36381 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 93630 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 25778 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 115412 перегляди
Трамп хоче зустрітись із путіним у Ватикані: Італія – під дипломатичним тиском8 серпня, 12:44 • 22926 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 65509 перегляди
Родина кадирова отримала рекордну кількість нагород після вторгнення в Україну16:08 • 13116 перегляди
Кабмін звільнив двох заступників міністрів освіти та соцполітики: про кого йдетьсяPhoto17:21 • 10605 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo14:38 • 78010 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 65806 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 87197 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 115791 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 93647 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 115791 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 162459 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 176984 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 182630 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 171308 перегляди
На Донеччині розпочинається примусова евакуація родин із дітьми із понад 20 населених пунктів: перелік

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

У Донецькій області стартувала примусова евакуація родин з дітьми з 21 населеного пункту Лиманської громади. Близько 109 дітей будуть вивезені на безпечну територію.

На Донеччині розпочинається примусова евакуація родин із дітьми із понад 20 населених пунктів: перелік

У Донецькій області стартувала примусова евакуація родин з дітьми з 21 населеного пункту Лиманської громади. Наразі у цих населених пунктах проживає близько 109 дітей. Влада разом із правоохоронцями організовує їхнє вивезення на безпечну територію, аби захистити від постійної небезпеки. Про це повідомив Голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

Розпочинаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з селища Ярова, сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка Лиманської громади 

- йдеться у дописі.

Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області. За даними ОДА, всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 109 дітей.

Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України 

- додав Філашкін.

В ОВА наголошують, що перебування на території Донецької області наразі несе небезпеку.

кремль відправляє молодь з Донеччини на "вахту зомбування" до росії - ЦНС07.08.25, 08:04 • 2758 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Вадим Філашкін
Донецька область