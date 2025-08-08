В Донецкой области начинается принудительная эвакуация семей с детьми из более чем 20 населенных пунктов: перечень
Киев • УНН
В Донецкой области стартовала принудительная эвакуация семей с детьми из 21 населенного пункта Лиманской громады. Около 109 детей будут вывезены на безопасную территорию.
В Донецкой области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 21 населенного пункта Лиманской громады. Сейчас в этих населенных пунктах проживает около 109 детей. Власти вместе с правоохранителями организуют их вывоз на безопасную территорию, чтобы защитить от постоянной опасности. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.
Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из поселка Яровая, сел Брусовка, Волчий Яр, Дерилово, Диброва, Закотное, Каленики, Коровий Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное, Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, Щурово, Яцковка Лиманской общины
Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области. По данным ОВА, всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 109 детей.
Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины
В ОВА подчеркивают, что пребывание на территории Донецкой области сейчас несет опасность.
