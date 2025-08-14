$41.510.09
В Донецкой области призвали экономить свет и эвакуироваться из опасных районов

Киев • УНН

 • 1808 просмотра

Власти Донецкой области просят жителей уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы. Также напоминают о ежедневной бесплатной эвакуации, которая спасает жизни во время постоянных обстрелов.

В Донецкой области призвали экономить свет и эвакуироваться из опасных районов

Власти Донецкой области просят жителей региона уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы и напоминают о ежедневной бесплатной эвакуации, которая спасает жизни во время постоянных обстрелов. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

В Донецкой области местные власти призывают жителей области ответственно относиться к использованию электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы, чтобы избежать перегрузки энергосетей и предотвратить возможные отключения.

По данным энергетиков, по состоянию на 14 августа энергосистема Украины работает стабильно, а плановых отключений не предусмотрено. В то же время российские войска не прекращают обстрелы объектов критической инфраструктуры, из-за чего специалисты проводят ремонты поврежденных энергообъектов. Дополнительным фактором роста нагрузки на сети стала жара, что заставила украинцев активнее пользоваться кондиционерами и вентиляторами.

Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин также напомнил, что эвакуация из области продолжается ежедневно и является организованной и бесплатной.

Это не бегство, а забота о безопасности своей семьи. Выехав сейчас, можно избежать опасности обстрелов, получить жилье, помощь с выплатами, медицинскую поддержку и шанс восстановить жизнь в безопасных условиях 

– подчеркнул Филашкин.

По словам главы ОВА, для тяжелобольных и людей с инвалидностью предусмотрен специализированный транспорт. Эвакуированных сопровождают волонтеры и медики, помогая с вещами, расселением и оформлением документов.

Напомним

Власти Донецкой области начали обязательную эвакуацию более тысячи детей из 13 населенных пунктов из-за угрозы боевых действий. Это касается Белозерской и Добропольской громад.

Степан Гафтко

ОбществоВойна
Вадим Филашкин
Донецкая область
Украина