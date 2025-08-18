$41.340.11
48.310.13
ukenru
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Энергосистема Украины сейчас стабильна, но очень уязвима и хрупка - Минэнергетики

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила о стабильной работе энергосистемы Украины. Она отметила, что система остается хрупкой и уязвимой из-за постоянных вражеских обстрелов, особенно в прифронтовых регионах.

Энергосистема Украины сейчас стабильна, но очень уязвима и хрупка - Минэнергетики

Энергосистема Украины на данный момент работает стабильно, она очень хрупкая и уязвимая на фоне постоянных обстрелов со стороны россиян. Об этом рассказала Министр энергетики Светлана Гринчук во время презентации программы действий правительства, пишет УНН.

Детали

Сейчас энергосистема работает стабильно, у нас в принципе восстановленных и отремонтированных объектов хватает для того, чтобы покрывать потребление. Но мы должны быть очень осторожны, потому что система очень чувствительна, хоть и стабильна. Очень уязвима и хрупка

 - сообщила Гринчук.

Она подчеркнула, что на состояние энергосистемы влияют вражеские обстрелы, которых очень много в прифронтовых регионах.

Огромное количество атак. В прифронтовых регионах, на Харьковщине, Сумщине, Запорожье, Херсонщине, атаки продолжаются. И на объекты генерации, и на объекты передачи, распределения электроэнергии. Как на большие, так и на меньшие, которые тоже влияют на работу энергосистемы

- сказала Гринчук.

Дополнение

Правительство Норвегии выделяет Украине почти 100 миллионов долларов на закупку природного газа для отопительного сезона 2025–2026 годов. Это продолжение помощи, поступающей через ЕБРР в «Нафтогаз» для закупок из западных источников.

Власти Донетчины просят жителей уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы. Также напоминают о ежедневной бесплатной эвакуации, которая спасает жизни во время постоянных обстрелов.

Павел Зинченко

Экономикаполитика
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Запорожская область
Нафтогаз
Укрэнерго
Херсонская область
Норвегия
Украина