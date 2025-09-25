Загроза з території білорусі зберігається, попри завершення навчань "Захід-2025" - ДПСУ

Хоча російські війська після спільних із рб навчань залишили територію білорусі, загроза з цього напрямку зберігається, тож українські сили оборони й надалі залишаються пильними. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко передає УНН.

Попри те, що основна фаза навчань між росією та білоруссю закінчилась, цей напрямок для нас залишатиметься в пріоритеті й загроза з території білорусі для нас загалом нікуди не зникає - сказав він.

Демченко зазначив, що станом на зараз якоїсь активності поруч або у напрямку українського кордону нема.

Станом на зараз російських сил та засобів, які брали участь у спільних навчаннях на території білорусі ми не фіксуємо, вони виїхали за межі білорусі, у бік росії - зауважив Демченко.

Речник додав, з огляду на те, що рб залишається пособником росії в її агресії проти України, Сили Оборони залишаються пильними.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що за словами Демченко безпосередніх загроз для українського кордону під час їх активної спільних навчань росії та білорусі не зафіксовано.

"Плани ворога зірвано" - речник ДПСУ розповів про ситуацію на північних кордонах України з рф