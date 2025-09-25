$41.380.00
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
06:09 • 22399 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 36206 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 55767 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
24 вересня, 13:04 • 47627 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
24 вересня, 12:07 • 43431 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 40046 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 68273 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
24 вересня, 10:07 • 23015 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
24 вересня, 08:38 • 54685 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Загроза з території білорусі зберігається, попри завершення навчань "Захід-2025" - ДПСУ

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що російські війська залишили білорусь після спільних навчань. Проте загроза з цього напрямку для України нікуди не зникає, тому Сили оборони залишаються пильними.

Загроза з території білорусі зберігається, попри завершення навчань "Захід-2025" - ДПСУ

Хоча російські війська після спільних із рб навчань залишили територію білорусі, загроза з цього напрямку зберігається, тож українські сили оборони й надалі залишаються пильними. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко передає УНН.

Попри те, що основна фаза навчань між росією та білоруссю закінчилась, цей напрямок для нас залишатиметься в пріоритеті й загроза з території білорусі для нас загалом нікуди не зникає

- сказав він.

Демченко зазначив, що станом на зараз якоїсь активності поруч або у напрямку українського кордону нема.

Станом на зараз російських сил та засобів, які брали участь у спільних навчаннях на території білорусі ми не фіксуємо, вони виїхали за межі білорусі, у бік росії

- зауважив Демченко.

Речник додав, з огляду на те, що рб залишається пособником росії в її агресії проти України, Сили Оборони залишаються пильними.

Раніше УНН писав, що за словами Демченко безпосередніх загроз для українського кордону під час їх активної спільних навчань росії та білорусі не зафіксовано. 

Альона Уткіна

Війна в Україні
Державний кордон України
Білорусь
Державна прикордонна служба України
Україна