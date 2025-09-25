Угроза с территории беларуси сохраняется, несмотря на завершение учений "Запад-2025" - ГПСУ

$41.380.00
48.800.07
ukenru
06:48 • 6318 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 19534 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 34911 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 53297 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 46665 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 43024 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 39664 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 66948 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 22960 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 54653 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.4м/с
64%
760мм
Популярные новости
Более 60 стран подтвердили, что Крым – это Украина, оккупация никогда не будет признана25 сентября, 00:56 • 23326 просмотра
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под БердянскомVideo02:45 • 23494 просмотра
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto03:07 • 22196 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов05:22 • 31185 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo05:27 • 19424 просмотра
публикации
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 7260 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Эксклюзив
06:09 • 19534 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда24 сентября, 14:27 • 53297 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 66948 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 62000 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мустафа Джемилев
Урсула фон дер Ляйен
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Крым
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании06:17 • 10211 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 51068 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 110019 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 68780 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 81906 просмотра
Актуальное
Су-34
МиГ-31
Хранитель
СВИФТ
Фокс Ньюс

Угроза с территории беларуси сохраняется, несмотря на завершение учений "Запад-2025" - ГПСУ

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что российские войска покинули беларусь после совместных учений. Однако угроза с этого направления для Украины никуда не исчезает, поэтому Силы обороны остаются бдительными.

Угроза с территории беларуси сохраняется, несмотря на завершение учений "Запад-2025" - ГПСУ

Хотя российские войска после совместных с рб учений покинули территорию беларуси, угроза с этого направления сохраняется, поэтому украинские силы обороны и в дальнейшем остаются бдительными. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

Несмотря на то, что основная фаза учений между россией и беларусью закончилась, это направление для нас будет оставаться в приоритете и угроза с территории Беларуси для нас в целом никуда не исчезает

- сказал он.

Демченко отметил, что по состоянию на сейчас какой-либо активности рядом или в направлении украинской границы нет.

По состоянию на сейчас российских сил и средств, которые принимали участие в совместных учениях на территории беларуси, мы не фиксируем, они выехали за пределы Беларуси, в сторону россии

- отметил Демченко.

Спикер добавил, что, учитывая то, что РБ остается пособником россии в ее агрессии против Украины, Силы Обороны остаются бдительными.

Напомним

Ранее УНН писал, что по словам Демченко непосредственных угроз для украинской границы во время их активных совместных учений России и Беларуси не зафиксировано. 

"Планы врага сорваны" - представитель ГПСУ рассказал о ситуации на северных границах Украины с рф17.09.25, 13:07 • 4685 просмотров

Алена Уткина

Война в УкраинеПолитика
Государственная граница Украины
Беларусь
Государственная пограничная служба Украины
Украина