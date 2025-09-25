Угроза с территории беларуси сохраняется, несмотря на завершение учений "Запад-2025" - ГПСУ
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что российские войска покинули беларусь после совместных учений. Однако угроза с этого направления для Украины никуда не исчезает, поэтому Силы обороны остаются бдительными.
Хотя российские войска после совместных с рб учений покинули территорию беларуси, угроза с этого направления сохраняется, поэтому украинские силы обороны и в дальнейшем остаются бдительными. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.
Несмотря на то, что основная фаза учений между россией и беларусью закончилась, это направление для нас будет оставаться в приоритете и угроза с территории Беларуси для нас в целом никуда не исчезает
Демченко отметил, что по состоянию на сейчас какой-либо активности рядом или в направлении украинской границы нет.
По состоянию на сейчас российских сил и средств, которые принимали участие в совместных учениях на территории беларуси, мы не фиксируем, они выехали за пределы Беларуси, в сторону россии
Спикер добавил, что, учитывая то, что РБ остается пособником россии в ее агрессии против Украины, Силы Обороны остаются бдительными.
Напомним
Ранее УНН писал, что по словам Демченко непосредственных угроз для украинской границы во время их активных совместных учений России и Беларуси не зафиксировано.
