Угроза с территории беларуси сохраняется, несмотря на завершение учений "Запад-2025" - ГПСУ

Хотя российские войска после совместных с рб учений покинули территорию беларуси, угроза с этого направления сохраняется, поэтому украинские силы обороны и в дальнейшем остаются бдительными. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

Несмотря на то, что основная фаза учений между россией и беларусью закончилась, это направление для нас будет оставаться в приоритете и угроза с территории Беларуси для нас в целом никуда не исчезает

Демченко отметил, что по состоянию на сейчас какой-либо активности рядом или в направлении украинской границы нет.

По состоянию на сейчас российских сил и средств, которые принимали участие в совместных учениях на территории беларуси, мы не фиксируем, они выехали за пределы Беларуси, в сторону россии