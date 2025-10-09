Заброньовані "мертві душі": викрито схему у харківському комунальному підприємстві

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Ексклюзив
11:29 • 5112 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40 • 19568 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 23933 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 16816 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 17218 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 27210 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 15822 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15392 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16708 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26642 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
96%
745мм
Популярнi новини
Президент Фінляндії сьогодні зустрінеться з Трампом: говоритимуть про війну в Україні9 жовтня, 03:13 • 7404 перегляди
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодніPhoto9 жовтня, 03:56 • 13518 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни9 жовтня, 04:10 • 17911 перегляди
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів9 жовтня, 06:16 • 12643 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів07:24 • 16098 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 5250 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 19568 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 23933 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 27210 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 62292 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Віктор Орбан
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Чернігівська область
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 5270 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 5344 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 27622 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 44897 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 58769 перегляди
Актуальне
Лікарські засоби
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
ChatGPT

Заброньовані "мертві душі": викрито схему у харківському комунальному підприємстві

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Керівництво комунального підприємства Харківської міської ради підозрюють у фіктивному працевлаштуванні військовозобов’язаних для отримання відстрочки від призову. Ексдиректор КП, заступник та начальник відділу сприяли розтраті майже 3 млн грн, ексдиректора оголошено в розшук.

Заброньовані "мертві душі": викрито схему у харківському комунальному підприємстві

Посадовців комунального підприємства Харківської міської ради підозрюють в організації фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків на підприємство, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, до схеми, зокрема, причетний колишній директор "КВБО", депутат Харківської міської ради VIII скликання Олексій Артикуленко. Його оголошено у розшук.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність керівництва одного з комунальних підприємств Харкова, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Слідством встановлено, що на момент вчинення злочину тодішній директор цього КП — депутат Харківської міської ради VIII скликання — спільно зі своїм заступником та начальником одного з відділів організували схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що її метою було незаконне отримання бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

"Мертві душі" не виконували жодних трудових обов’язків і не з’являлися на робочих місцях. Крім того, встановлено, що заступник директора заволодів коштами, нарахованими фіктивно працевлаштованим особам, на загальну суму близько 3 млн гривень", - інформує прокуратура.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ексдиректору КП повідомлено про підозру у:

• перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України);

• розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). За даними слідства, підозрюваний перебуває за кордоном. Його оголошено в національний та міжнародний розшук.

Заступнику директора інкримінують аналогічні злочини: перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України).

Начальнику відділу повідомлено про підозру у пособництві у вчиненні вказаного злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За клопотанням прокурорів суд обрав двом останнім підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Доповнення

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. На оборудках викрито 14 організаторів, які продавали свої "послуги" від 1,5 до 13 тис. доларів США. Cеред затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів.

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Харків