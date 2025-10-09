Заброньовані "мертві душі": викрито схему у харківському комунальному підприємстві
Київ • УНН
Керівництво комунального підприємства Харківської міської ради підозрюють у фіктивному працевлаштуванні військовозобов’язаних для отримання відстрочки від призову. Ексдиректор КП, заступник та начальник відділу сприяли розтраті майже 3 млн грн, ексдиректора оголошено в розшук.
Посадовців комунального підприємства Харківської міської ради підозрюють в організації фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків на підприємство, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Як стало відомо УНН з власних джерел, до схеми, зокрема, причетний колишній директор "КВБО", депутат Харківської міської ради VIII скликання Олексій Артикуленко. Його оголошено у розшук.
Правоохоронці задокументували злочинну діяльність керівництва одного з комунальних підприємств Харкова, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Слідством встановлено, що на момент вчинення злочину тодішній директор цього КП — депутат Харківської міської ради VIII скликання — спільно зі своїм заступником та начальником одного з відділів організували схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків
Повідомляється, що її метою було незаконне отримання бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
"Мертві душі" не виконували жодних трудових обов’язків і не з’являлися на робочих місцях. Крім того, встановлено, що заступник директора заволодів коштами, нарахованими фіктивно працевлаштованим особам, на загальну суму близько 3 млн гривень", - інформує прокуратура.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ексдиректору КП повідомлено про підозру у:
• перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України);
• розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). За даними слідства, підозрюваний перебуває за кордоном. Його оголошено в національний та міжнародний розшук.
Заступнику директора інкримінують аналогічні злочини: перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України).
Начальнику відділу повідомлено про підозру у пособництві у вчиненні вказаного злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 КК України).
За клопотанням прокурорів суд обрав двом останнім підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
Доповнення
Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. На оборудках викрито 14 організаторів, які продавали свої "послуги" від 1,5 до 13 тис. доларів США. Cеред затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів.