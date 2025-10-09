Заброньовані "мертві душі": викрито схему у харківському комунальному підприємстві

Посадовців комунального підприємства Харківської міської ради підозрюють в організації фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків на підприємство, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, до схеми, зокрема, причетний колишній директор "КВБО", депутат Харківської міської ради VIII скликання Олексій Артикуленко. Його оголошено у розшук.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність керівництва одного з комунальних підприємств Харкова, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Слідством встановлено, що на момент вчинення злочину тодішній директор цього КП — депутат Харківської міської ради VIII скликання — спільно зі своїм заступником та начальником одного з відділів організували схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що її метою було незаконне отримання бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

"Мертві душі" не виконували жодних трудових обов’язків і не з’являлися на робочих місцях. Крім того, встановлено, що заступник директора заволодів коштами, нарахованими фіктивно працевлаштованим особам, на загальну суму близько 3 млн гривень", - інформує прокуратура.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ексдиректору КП повідомлено про підозру у:

• перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України);

• розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). За даними слідства, підозрюваний перебуває за кордоном. Його оголошено в національний та міжнародний розшук.

Заступнику директора інкримінують аналогічні злочини: перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України).

Начальнику відділу повідомлено про підозру у пособництві у вчиненні вказаного злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За клопотанням прокурорів суд обрав двом останнім підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Доповнення

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. На оборудках викрито 14 організаторів, які продавали свої "послуги" від 1,5 до 13 тис. доларів США. Cеред затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів.