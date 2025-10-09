Забронированные "мертвые души": разоблачена схема в харьковском коммунальном предприятии

Должностных лиц коммунального предприятия Харьковского городского совета подозревают в организации фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин на предприятие, относящееся к объектам критической инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, к схеме, в частности, причастен бывший директор "КВБО", депутат Харьковского городского совета VIII созыва Алексей Артикуленко. Он объявлен в розыск.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность руководства одного из коммунальных предприятий Харькова, относящегося к объектам критической инфраструктуры. Следствием установлено, что на момент совершения преступления тогдашний директор этого КП — депутат Харьковского городского совета VIII созыва — совместно со своим заместителем и начальником одного из отделов организовали схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин - говорится в сообщении.

Сообщается, что ее целью было незаконное получение бронирования и отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

"Мертвые души" не выполняли никаких трудовых обязанностей и не появлялись на рабочих местах. Кроме того, установлено, что заместитель директора завладел средствами, начисленными фиктивно трудоустроенным лицам, на общую сумму около 3 млн гривен", - информирует прокуратура.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры экс-директору КП сообщено о подозрении в:

• препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины);

• растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый находится за границей. Он объявлен в национальный и международный розыск.

Заместителю директора инкриминируют аналогичные преступления: препятствование законной деятельности ВСУ в особый период и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Начальнику отдела сообщено о подозрении в пособничестве в совершении указанного преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

По ходатайству прокуроров суд избрал двум последним подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Дополнение

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации, действовавших в разных регионах Украины. На сделках разоблачено 14 организаторов, которые продавали свои "услуги" от 1,5 до 13 тыс. долларов США. Среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений.