Забронированные "мертвые души": разоблачена схема в харьковском коммунальном предприятии
Киев • УНН
Руководство коммунального предприятия Харьковского городского совета подозревают в фиктивном трудоустройстве военнообязанных для получения отсрочки от призыва. Экс-директор КП, заместитель и начальник отдела способствовали растрате почти 3 млн грн, экс-директор объявлен в розыск.
Должностных лиц коммунального предприятия Харьковского городского совета подозревают в организации фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин на предприятие, относящееся к объектам критической инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Как стало известно УНН из собственных источников, к схеме, в частности, причастен бывший директор "КВБО", депутат Харьковского городского совета VIII созыва Алексей Артикуленко. Он объявлен в розыск.
Правоохранители задокументировали преступную деятельность руководства одного из коммунальных предприятий Харькова, относящегося к объектам критической инфраструктуры. Следствием установлено, что на момент совершения преступления тогдашний директор этого КП — депутат Харьковского городского совета VIII созыва — совместно со своим заместителем и начальником одного из отделов организовали схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин
Сообщается, что ее целью было незаконное получение бронирования и отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.
"Мертвые души" не выполняли никаких трудовых обязанностей и не появлялись на рабочих местах. Кроме того, установлено, что заместитель директора завладел средствами, начисленными фиктивно трудоустроенным лицам, на общую сумму около 3 млн гривен", - информирует прокуратура.
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры экс-директору КП сообщено о подозрении в:
• препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины);
• растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый находится за границей. Он объявлен в национальный и международный розыск.
Заместителю директора инкриминируют аналогичные преступления: препятствование законной деятельности ВСУ в особый период и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Начальнику отдела сообщено о подозрении в пособничестве в совершении указанного преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
По ходатайству прокуроров суд избрал двум последним подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Дополнение
Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации, действовавших в разных регионах Украины. На сделках разоблачено 14 организаторов, которые продавали свои "услуги" от 1,5 до 13 тыс. долларов США. Среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений.