Забронированные "мертвые души": разоблачена схема в харьковском коммунальном предприятии

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Эксклюзив
11:29 • 4030 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 17358 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 22038 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 15797 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 16342 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 25972 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 15492 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15348 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16681 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26605 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
89%
745мм
Популярные новости
Президент Финляндии сегодня встретится с Трампом: будут говорить о войне в Украине9 октября, 03:13 • 5430 просмотра
В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодняPhoto9 октября, 03:56 • 12453 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 16852 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей9 октября, 06:16 • 11497 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств07:24 • 15003 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 1828 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 17329 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 22015 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 25953 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 61428 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Виктор Орбан
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Черниговская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 1828 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах06:39 • 4082 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 27017 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 44299 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 58184 просмотра
Актуальное
Лекарственные средства
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
ЧатГПТ

Забронированные "мертвые души": разоблачена схема в харьковском коммунальном предприятии

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Руководство коммунального предприятия Харьковского городского совета подозревают в фиктивном трудоустройстве военнообязанных для получения отсрочки от призыва. Экс-директор КП, заместитель и начальник отдела способствовали растрате почти 3 млн грн, экс-директор объявлен в розыск.

Забронированные "мертвые души": разоблачена схема в харьковском коммунальном предприятии

Должностных лиц коммунального предприятия Харьковского городского совета подозревают в организации фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин на предприятие, относящееся к объектам критической инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, к схеме, в частности, причастен бывший директор "КВБО", депутат Харьковского городского совета VIII созыва Алексей Артикуленко. Он объявлен в розыск.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность руководства одного из коммунальных предприятий Харькова, относящегося к объектам критической инфраструктуры. Следствием установлено, что на момент совершения преступления тогдашний директор этого КП — депутат Харьковского городского совета VIII созыва — совместно со своим заместителем и начальником одного из отделов организовали схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что ее целью было незаконное получение бронирования и отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

"Мертвые души" не выполняли никаких трудовых обязанностей и не появлялись на рабочих местах. Кроме того, установлено, что заместитель директора завладел средствами, начисленными фиктивно трудоустроенным лицам, на общую сумму около 3 млн гривен", - информирует прокуратура.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры экс-директору КП сообщено о подозрении в:

• препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины);

• растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый находится за границей. Он объявлен в национальный и международный розыск.

Заместителю директора инкриминируют аналогичные преступления: препятствование законной деятельности ВСУ в особый период и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Начальнику отдела сообщено о подозрении в пособничестве в совершении указанного преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

По ходатайству прокуроров суд избрал двум последним подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Дополнение

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации, действовавших в разных регионах Украины. На сделках разоблачено 14 организаторов, которые продавали свои "услуги" от 1,5 до 13 тыс. долларов США. Среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений.

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Харьков