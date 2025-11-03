За добу війни в Україні рф втратила 940 військових та 563 одиниці техніки - Генштаб

$42.080.01
48.980.00
ukenru
3 листопада, 00:16 • 13019 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 24799 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 29784 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 33490 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 50178 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 51655 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 54524 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76966 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 86946 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 114366 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 168 зіткнень: ворог тисне на Покровському та Олександрівському напрямках2 листопада, 20:48 • 3468 перегляди
В Україні масштабна тривога: росіяни підняли в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К2 листопада, 21:40 • 13213 перегляди
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у СаратовіPhoto02:23 • 10444 перегляди
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп02:46 • 3954 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп04:21 • 4232 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 50179 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 51657 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 114367 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 104354 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 112461 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 15534 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 36613 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 86946 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 112461 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 61627 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Ланцет (баражуючий боєприпас)
МіГ-31

За добу війни в Україні рф втратила 940 військових та 563 одиниці техніки - Генштаб

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

За минулу добу, 2 листопада, росія втратила 940 військових та 563 одиниці техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.25 становлять 1 144 830 особового складу та 11 321 танків.

За добу війни в Україні рф втратила 940 військових та 563 одиниці техніки - Генштаб

За минулу добу, 2 листопада росія у війні проти України втратила 940 військових вбитими та пораненими та 563 одиниці техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 144 830 (+1 160) осіб
    • танків - 11 321 (+5) од.
      • бойових броньованих машин - 23 531 (+6) од.
        • артилерійських систем - 34 207 (+45) од.
          • РСЗВ - 1 534 (0) од.
            • засоби ППО - 1 235 (0) од.
              • літаків - 428 (+0) од.
                • гелікоптерів - 346 (+0) од.
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 77 435 (+383) од.
                    • крилаті ракети - 3 918 (+1) од.
                      • кораблі / катери - 28 (+0) од.
                        • підводні човни - 1 (+0) од.
                          • автомобільна техніка та автоцистерни - 66 411 (+121) од.
                            • спеціальна техніка - 3 989 (+2) од.

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Від початку доби 2 листопада на російсько-українському фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Ворог здійснив 36 авіаційних ударів, скинув 63 керовані авіабомби та залучив 3759 дронів-камікадзе.

                              окупанти просунулися поблизу Покровська на Донеччині та Привільного на Запоріжжі - DeepState 03.11.25, 00:00 • 2626 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Сутички
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна