За добу війни в Україні рф втратила 940 військових та 563 одиниці техніки - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу, 2 листопада, росія втратила 940 військових та 563 одиниці техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.25 становлять 1 144 830 особового складу та 11 321 танків.
За минулу добу, 2 листопада росія у війні проти України втратила 940 військових вбитими та пораненими та 563 одиниці техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 144 830 (+1 160) осіб
- танків - 11 321 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 23 531 (+6) од.
- артилерійських систем - 34 207 (+45) од.
- РСЗВ - 1 534 (0) од.
- засоби ППО - 1 235 (0) од.
- літаків - 428 (+0) од.
- гелікоптерів - 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 77 435 (+383) од.
- крилаті ракети - 3 918 (+1) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 66 411 (+121) од.
- спеціальна техніка - 3 989 (+2) од.
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Від початку доби 2 листопада на російсько-українському фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Ворог здійснив 36 авіаційних ударів, скинув 63 керовані авіабомби та залучив 3759 дронів-камікадзе.
