окупанти просунулися поблизу Покровська на Донеччині та Привільного на Запоріжжі - DeepState
Київ • УНН
російські війська просунулися поблизу Покровська на Донеччині та Привільного у Запорізькій області. Про це свідчать дані моніторингового проєкту DeepState станом на 2 листопада.
російські війська просунулись поблизу Покровська Донецької області та у Запорізькій області. Про це інформує УНН з посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.
Деталі
У неділю, 2 листопада о 23:55, аналітики DeepDtate оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти мають успіх у Донецькій та Запорізькій областях.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Покровська (Донецька обл.) та Привільного (Запорізька обл.)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Агенти "АТЕШ" з 51 загальновійськової армії рф повідомляють, що російське командування наказало розстрілювати жінок-військовослужбовців, які відмовляються йти у бій на Покровському напрямку.
74-у бригаду вс рф на Покровському напрямку накрила хвиля дезертирства - партизани01.11.25, 20:49 • 15497 переглядiв