оккупанты продвинулись вблизи Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области - DeepState
Киев • УНН
российские войска продвинулись вблизи Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта DeepState по состоянию на 2 ноября.
Детали
В воскресенье, 2 ноября в 23:55, аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты имеют успех в Донецкой и Запорожской областях.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Покровска (Донецкая обл.) и Привольного (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении.
Напомним
Агенты "АТЕШ" из 51 общевойсковой армии РФ сообщают, что российское командование приказало расстреливать женщин-военнослужащих, которые отказываются идти в бой на Покровском направлении.
