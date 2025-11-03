$42.080.01
19:16 • 10206 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 20693 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 25280 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 39060 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 45699 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 52715 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 76424 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 84430 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 110803 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 100426 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
оккупанты продвинулись вблизи Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области - DeepState

Киев • УНН

 • 342 просмотра

российские войска продвинулись вблизи Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта DeepState по состоянию на 2 ноября.

оккупанты продвинулись вблизи Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области - DeepState

российские войска продвинулись вблизи Покровска Донецкой области и в Запорожской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на мониторинговый проект DeepState.

Детали

В воскресенье, 2 ноября в 23:55, аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты имеют успех в Донецкой и Запорожской областях.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Покровска (Донецкая обл.) и Привольного (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении.

Напомним

Агенты "АТЕШ" из 51 общевойсковой армии РФ сообщают, что российское командование приказало расстреливать женщин-военнослужащих, которые отказываются идти в бой на Покровском направлении.

74-ю бригаду ВС РФ на Покровском направлении накрыла волна дезертирства - партизаны01.11.25, 20:49 • 15497 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Запорожская область