За сутки войны в Украине РФ потеряла 940 военных и 563 единицы техники - Генштаб

За прошедшие сутки, 2 ноября, Россия в войне против Украины потеряла 940 военнослужащих убитыми и ранеными и 563 единицы техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Подробности

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 144 830 (+1 160) человек

танков - 11 321 (+5) ед.

боевых бронированных машин - 23 531 (+6) ед.

артиллерийских систем - 34 207 (+45) ед.

РСЗО - 1 534 (0) ед.

средства ПВО - 1 235 (0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 77 435 (+383) ед.

крылатые ракеты - 3 918 (+1) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 66 411 (+121) ед.

специальная техника - 3 989 (+2) ед.

Данные уточняются.

Напомним

С начала суток 2 ноября на российско-украинском фронте произошло 168 боевых столкновений. Враг совершил 36 авиационных ударов, сбросил 63 управляемые авиабомбы и задействовал 3759 дронов-камикадзе.

