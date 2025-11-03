За сутки войны в Украине РФ потеряла 940 военных и 563 единицы техники - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки, 2 ноября, Россия потеряла 940 военных и 563 единицы техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.25 составляют 1 144 830 личного состава и 11 321 танков.
За прошедшие сутки, 2 ноября, Россия в войне против Украины потеряла 940 военнослужащих убитыми и ранеными и 563 единицы техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Подробности
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 144 830 (+1 160) человек
- танков - 11 321 (+5) ед.
- боевых бронированных машин - 23 531 (+6) ед.
- артиллерийских систем - 34 207 (+45) ед.
- РСЗО - 1 534 (0) ед.
- средства ПВО - 1 235 (0) ед.
- самолетов - 428 (+0) ед.
- вертолетов - 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 77 435 (+383) ед.
- крылатые ракеты - 3 918 (+1) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 66 411 (+121) ед.
- специальная техника - 3 989 (+2) ед.
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток 2 ноября на российско-украинском фронте произошло 168 боевых столкновений. Враг совершил 36 авиационных ударов, сбросил 63 управляемые авиабомбы и задействовал 3759 дронов-камикадзе.
оккупанты продвинулись вблизи Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области - DeepState03.11.25, 00:00 • 2378 просмотров