Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 19:16 • 23490 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 29006 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 32804 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 49221 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 51011 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 54266 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 76910 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 86678 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 113968 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Обама призвал демократов противостоять «беззаконию и безрассудству» Трампа – Reuters
2 ноября, 20:04 • 7688 просмотра
Российские войска нанесли ракетный удар по Сумщине: есть раненые
2 ноября, 20:13 • 3474 просмотра
В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К
2 ноября, 21:40 • 12545 просмотра
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове
02:23 • 9506 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп
04:21 • 2922 просмотра
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Китай
Бельгия
За сутки войны в Украине РФ потеряла 940 военных и 563 единицы техники - Генштаб

Киев • УНН

 • 620 просмотра

За минувшие сутки, 2 ноября, Россия потеряла 940 военных и 563 единицы техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.25 составляют 1 144 830 личного состава и 11 321 танков.

За сутки войны в Украине РФ потеряла 940 военных и 563 единицы техники - Генштаб

За прошедшие сутки, 2 ноября, Россия в войне против Украины потеряла 940 военнослужащих убитыми и ранеными и 563 единицы техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Подробности

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 144 830 (+1 160) человек
    • танков - 11 321 (+5) ед.
      • боевых бронированных машин - 23 531 (+6) ед.
        • артиллерийских систем - 34 207 (+45) ед.
          • РСЗО - 1 534 (0) ед.
            • средства ПВО - 1 235 (0) ед.
              • самолетов - 428 (+0) ед.
                • вертолетов - 346 (+0) ед.
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 77 435 (+383) ед.
                    • крылатые ракеты - 3 918 (+1) ед.
                      • корабли / катера - 28 (+0) ед.
                        • подводные лодки - 1 (+0) ед.
                          • автомобильная техника и автоцистерны - 66 411 (+121) ед.
                            • специальная техника - 3 989 (+2) ед.

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток 2 ноября на российско-украинском фронте произошло 168 боевых столкновений. Враг совершил 36 авиационных ударов, сбросил 63 управляемые авиабомбы и задействовал 3759 дронов-камикадзе.

                              оккупанты продвинулись вблизи Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области - DeepState
03.11.25, 00:00 • 2378 просмотров

                              Вита Зеленецкая

