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За 20 000 доларів обіцяли бронювання та виїзд за кордон - затривали волонтера і працівницю Червоного хреста

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Керівницю районної організації Червоного Хреста та волонтера затримали за фіктивне працевлаштування чоловіка. Їм загрожує до 9 років ув’язнення.

За 20 000 доларів обіцяли бронювання та виїзд за кордон - затривали волонтера і працівницю Червоного хреста
Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали керівницю однієї з районних організацій Товариства Червоного Хреста України та волонтера під час отримання 20 000 доларів США. За ці кошти вони обіцяли організувати чоловіку фіктивне працевлаштування, що мало стати підставою для бронювання від мобілізації та виїзду за кордон, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, підозрювані запропонували чоловіку оформити його бенефіціарним власником підприємства, яке планувало отримати статус критично важливого. Згодом, з’ясувавши, що сам статус власника підприємства не дає права на безперешкодний виїзд за кордон, вони змінили схему.

Чоловіка вирішили фіктивно працевлаштувати на підприємство зі статусом критично важливого. Надалі це мало дозволити оформити йому бронювання від мобілізації та створити підстави для виїзду за межі України. Свої послуги підозрювані оцінили у 20 000 доларів США. При цьому вони не мали повноважень ані працевлаштовувати, ані бронювати працівників. За даними слідства, підозрювані діяли як посередники: контактували з особами, які могли організувати працевлаштування, та передавали їм документи чоловіка

- йдеться в повідомленні.

Обом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,5 млн та 1 млн гривень відповідно. Санкції інкримінованих статей передбачають до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо

Працівники Державного бюро розслідувань затримали військову медикиню у Дніпрі, яка пропонувала провести військовослужбовцю без медичних показань операцію на хребті, встановити металеві імпланти з метою використати це як підставу для відповідного висновку ВЛК.

Євген Устименко

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