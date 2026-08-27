За 20 000 доларів обіцяли бронювання та виїзд за кордон - затривали волонтера і працівницю Червоного хреста

Правоохоронці затримали керівницю однієї з районних організацій Товариства Червоного Хреста України та волонтера під час отримання 20 000 доларів США. За ці кошти вони обіцяли організувати чоловіку фіктивне працевлаштування, що мало стати підставою для бронювання від мобілізації та виїзду за кордон, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані запропонували чоловіку оформити його бенефіціарним власником підприємства, яке планувало отримати статус критично важливого. Згодом, з’ясувавши, що сам статус власника підприємства не дає права на безперешкодний виїзд за кордон, вони змінили схему.

Чоловіка вирішили фіктивно працевлаштувати на підприємство зі статусом критично важливого. Надалі це мало дозволити оформити йому бронювання від мобілізації та створити підстави для виїзду за межі України. Свої послуги підозрювані оцінили у 20 000 доларів США. При цьому вони не мали повноважень ані працевлаштовувати, ані бронювати працівників. За даними слідства, підозрювані діяли як посередники: контактували з особами, які могли організувати працевлаштування, та передавали їм документи чоловіка