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Financial Times
Техника

За 20 000 долларов обещали бронирование и выезд за границу - задержали волонтёра и сотрудницу Красного Креста

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Руководительницу районной организации Красного Креста и волонтёра задержали за фиктивное трудоустройство мужчины. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

За 20 000 долларов обещали бронирование и выезд за границу - задержали волонтёра и сотрудницу Красного Креста
Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители задержали руководительницу одной из районных организаций Общества Красного Креста Украины и волонтёра во время получения 20 000 долларов США. За эти деньги они обещали организовать мужчине фиктивное трудоустройство, что должно было стать основанием для бронирования от мобилизации и выезда за границу, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, подозреваемые предложили мужчине оформить его бенефициарным владельцем предприятия, которое планировало получить статус критически важного. Позже, выяснив, что сам статус владельца предприятия не даёт права на беспрепятственный выезд за границу, они изменили схему.

Мужчину решили фиктивно трудоустроить на предприятие со статусом критически важного. В дальнейшем это должно было позволить оформить ему бронирование от мобилизации и создать основания для выезда за пределы Украины. Свои услуги подозреваемые оценили в 20 000 долларов США. При этом они не имели полномочий ни трудоустраивать, ни бронировать работников. По данным следствия, подозреваемые действовали как посредники: контактировали с лицами, которые могли организовать трудоустройство, и передавали им документы мужчины

- говорится в сообщении.

Обоим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн и 1 млн гривен соответственно. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

Напомним

Работники Государственного бюро расследований задержали военную медикиню в Днепре, которая предлагала провести военнослужащему без медицинских показаний операцию на позвоночнике, установить металлические импланты с целью использовать это как основание для соответствующего заключения ВЛК.

Евгений Устименко

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