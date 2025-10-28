$42.000.10
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 40166 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 61333 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 75110 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 61554 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 63101 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 41714 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 43776 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37543 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 35363 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 29222 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
"З урахуванням історичних традицій": у Міноборони розповіли, скільки нових шевронів затвердили у 2025 році

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Протягом 2025 року міністр оборони України таголовнокомандувач ЗСУ затвердили 163 нові нарукавні знаки для військових частин та підрозділів. Ці знаки розроблені з урахуванням історичних традицій та сучасної військової символіки, відображаючи територіальну геральдику та специфіку діяльності підрозділів.

"З урахуванням історичних традицій": у Міноборони розповіли, скільки нових шевронів затвердили у 2025 році

Протягом 2025 року міністром оборони України та головнокомандувачем Збройних сил України затверджено 163 нові нарукавні знаки для військових частин та підрозділів, зокрема, з початку II півріччя – 62. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міноборони.

Деталі

Зазначається, що Нарукавні знаки розроблені Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення та виконані з урахуванням історичних традицій та сучасної військової символіки, відображають територіальну геральдику та специфіку діяльності підрозділів.

Вони поєднують у собі як традиційні елементи, так і унікальні символи, що персоніфікують кожну військову частину

- йдеться у повідомленні.

Так, наприклад, у символіці нарукавного знака:

  • військової частини А5143 використано перехрещені шаблі клинками додолу, осяяні хрестами, та хрести з розширеними кінцями. Такі символи використовувалися у гербах роду Могил. Під управлінням одного з представників цього роду – видатного українського політичного, освітнього і церковного діяча Петра Могили – перебувала Києво-Могилянська академія. До її володінь входив Києво-Братський монастир з його землями Пущі-Водиці, що вказує на місце розташування військової частини;
    • військової частини А4122 використано мотиви прапора Київського полку другої половини XVII ст., що вказує не лише на розташування військової частини, а й на готовність до захисту Батьківщини. При цьому фламберг (меч з лезом хвилястої форми) асоціюється зі зброєю архистратига Михаїла – покровителя Київської землі;
      • військової частини А4939 використано загострено-зубчастий поділ щита, який своєю формою нагадує силует кулеметної стрічки, що є об’єднувальним символом для зенітно-кулеметних батальйонів. При цьому срібний хрест символізує регіон розташування військової частини;
        • військової частини А4024 використано поділ щита, розтятого прямою, яка розірвана вістрям. Це символізує пробиття броні. Водночас знак засновника Великого князівства Чернігівського Мстислава Володимировича вказує на розташування та підпорядкування військової частини.

          "Затвердження нових нарукавних знаків є важливим етапом у формуванні військової ідентичності підрозділів Збройних сил України та підсиленні корпоративного духу серед особового складу. Міністерство оборони України і надалі підтримуватиме розвиток військової символіки, яка сприяє збереженню історичної спадщини та підвищенню мотивації воїнів у виконанні поставлених завдань", - резюмували в оборонному відомстві.

          Нагадаємо

          Раніше у Міністерстві оборони України розказали, як саме створюються шеврони та нарукавні нашивки для різних родів військ, бригад та окремих підрозділів.

          З шевроном ЗСУ: НБУ відкарбував пам'ятну монету "Рік Дракона"24.11.23, 11:36 • 15111 переглядiв

          Вадим Хлюдзинський

          Суспільство
          Війна в Україні
          Міністерство оборони України
          Збройні сили України
          Україна
          Київ