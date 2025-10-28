"З урахуванням історичних традицій": у Міноборони розповіли, скільки нових шевронів затвердили у 2025 році
Протягом 2025 року міністр оборони України таголовнокомандувач ЗСУ затвердили 163 нові нарукавні знаки для військових частин та підрозділів. Ці знаки розроблені з урахуванням історичних традицій та сучасної військової символіки, відображаючи територіальну геральдику та специфіку діяльності підрозділів.
Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міноборони.
Зазначається, що Нарукавні знаки розроблені Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення та виконані з урахуванням історичних традицій та сучасної військової символіки, відображають територіальну геральдику та специфіку діяльності підрозділів.
Вони поєднують у собі як традиційні елементи, так і унікальні символи, що персоніфікують кожну військову частину
Так, наприклад, у символіці нарукавного знака:
- військової частини А5143 використано перехрещені шаблі клинками додолу, осяяні хрестами, та хрести з розширеними кінцями. Такі символи використовувалися у гербах роду Могил. Під управлінням одного з представників цього роду – видатного українського політичного, освітнього і церковного діяча Петра Могили – перебувала Києво-Могилянська академія. До її володінь входив Києво-Братський монастир з його землями Пущі-Водиці, що вказує на місце розташування військової частини;
- військової частини А4122 використано мотиви прапора Київського полку другої половини XVII ст., що вказує не лише на розташування військової частини, а й на готовність до захисту Батьківщини. При цьому фламберг (меч з лезом хвилястої форми) асоціюється зі зброєю архистратига Михаїла – покровителя Київської землі;
- військової частини А4939 використано загострено-зубчастий поділ щита, який своєю формою нагадує силует кулеметної стрічки, що є об’єднувальним символом для зенітно-кулеметних батальйонів. При цьому срібний хрест символізує регіон розташування військової частини;
- військової частини А4024 використано поділ щита, розтятого прямою, яка розірвана вістрям. Це символізує пробиття броні. Водночас знак засновника Великого князівства Чернігівського Мстислава Володимировича вказує на розташування та підпорядкування військової частини.
"Затвердження нових нарукавних знаків є важливим етапом у формуванні військової ідентичності підрозділів Збройних сил України та підсиленні корпоративного духу серед особового складу. Міністерство оборони України і надалі підтримуватиме розвиток військової символіки, яка сприяє збереженню історичної спадщини та підвищенню мотивації воїнів у виконанні поставлених завдань", - резюмували в оборонному відомстві.
Раніше у Міністерстві оборони України розказали, як саме створюються шеврони та нарукавні нашивки для різних родів військ, бригад та окремих підрозділів.
