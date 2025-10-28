"С учетом исторических традиций": в Минобороны рассказали, сколько новых шевронов утвердили в 2025 году

$42.000.10
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 39865 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 60637 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 74487 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 61177 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 62771 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 41598 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 43698 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37524 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 35351 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 29199 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Погиб Богдан Змий – создатель роботизированной машины для разминирования "Змей"27 октября, 18:47 • 24998 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 26060 просмотра
"Он не самоубийца": немецкая "подруга путина" Сара Вагенкнехт не верит в нападение россии на НАТО27 октября, 21:49 • 7036 просмотра
Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда27 октября, 22:37 • 6656 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште01:38 • 10060 просмотра
публикации
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 50353 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 51783 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 74494 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 101112 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 123374 просмотра
УНН Lite
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 26087 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 61556 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 74972 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 78769 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 88653 просмотра
"С учетом исторических традиций": в Минобороны рассказали, сколько новых шевронов утвердили в 2025 году

Киев • УНН

 • 336 просмотра

В течение 2025 года министр обороны Украины и главнокомандующий ВСУ утвердили 163 новых нарукавных знака для воинских частей и подразделений. Эти знаки разработаны с учетом исторических традиций и современной военной символики, отражая территориальную геральдику и специфику деятельности подразделений.

"С учетом исторических традиций": в Минобороны рассказали, сколько новых шевронов утвердили в 2025 году

В течение 2025 года министром обороны Украины и главнокомандующим Вооруженными силами Украины утверждено 163 новых нарукавных знака для воинских частей и подразделений, в том числе с начала II полугодия – 62. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Минобороны.

Подробности

Отмечается, что нарукавные знаки разработаны Центральным управлением развития материального обеспечения и выполнены с учетом исторических традиций и современной военной символики, отражают территориальную геральдику и специфику деятельности подразделений.

Они сочетают в себе как традиционные элементы, так и уникальные символы, персонифицирующие каждую воинскую часть

- говорится в сообщении.

Так, например, в символике нарукавного знака:

  • воинской части А5143 использованы перекрещенные сабли клинками вниз, осиянные крестами, и кресты с расширенными концами. Такие символы использовались в гербах рода Могил. Под управлением одного из представителей этого рода – выдающегося украинского политического, образовательного и церковного деятеля Петра Могилы – находилась Киево-Могилянская академия. В ее владения входил Киево-Братский монастырь с его землями Пущи-Водицы, что указывает на месторасположение воинской части;
    • воинской части А4122 использованы мотивы флага Киевского полка второй половины XVII в., что указывает не только на расположение воинской части, но и на готовность к защите Родины. При этом фламберг (меч с лезвием волнистой формы) ассоциируется с оружием архистратига Михаила – покровителя Киевской земли;
      • воинской части А4939 использовано заостренно-зубчатое деление щита, которое своей формой напоминает силуэт пулеметной ленты, что является объединяющим символом для зенитно-пулеметных батальонов. При этом серебряный крест символизирует регион расположения воинской части;
        • воинской части А4024 использовано деление щита, рассеченного прямой, которая разорвана острием. Это символизирует пробитие брони. В то же время знак основателя Великого княжества Черниговского Мстислава Владимировича указывает на расположение и подчинение воинской части.

          "Утверждение новых нарукавных знаков является важным этапом в формировании военной идентичности подразделений Вооруженных сил Украины и усилении корпоративного духа среди личного состава. Министерство обороны Украины и в дальнейшем будет поддерживать развитие военной символики, которая способствует сохранению исторического наследия и повышению мотивации воинов в выполнении поставленных задач", - резюмировали в оборонном ведомстве.

          Напомним

          Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали, как именно создаются шевроны и нарукавные нашивки для различных родов войск, бригад и отдельных подразделений.

          С шевроном ВСУ: НБУ отчеканил памятную монету "Год Дракона"24.11.23, 11:36 • 15110 просмотров

          Вадим Хлюдзинский

          Общество
          Война в Украине
          Министерство обороны Украины
          Вооруженные силы Украины
          Украина
          Киев