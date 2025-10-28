"С учетом исторических традиций": в Минобороны рассказали, сколько новых шевронов утвердили в 2025 году

В течение 2025 года министром обороны Украины и главнокомандующим Вооруженными силами Украины утверждено 163 новых нарукавных знака для воинских частей и подразделений, в том числе с начала II полугодия – 62. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Минобороны.

Подробности

Отмечается, что нарукавные знаки разработаны Центральным управлением развития материального обеспечения и выполнены с учетом исторических традиций и современной военной символики, отражают территориальную геральдику и специфику деятельности подразделений.

Они сочетают в себе как традиционные элементы, так и уникальные символы, персонифицирующие каждую воинскую часть - говорится в сообщении.

Так, например, в символике нарукавного знака:

воинской части А5143 использованы перекрещенные сабли клинками вниз, осиянные крестами, и кресты с расширенными концами. Такие символы использовались в гербах рода Могил. Под управлением одного из представителей этого рода – выдающегося украинского политического, образовательного и церковного деятеля Петра Могилы – находилась Киево-Могилянская академия. В ее владения входил Киево-Братский монастырь с его землями Пущи-Водицы, что указывает на месторасположение воинской части;

воинской части А4122 использованы мотивы флага Киевского полка второй половины XVII в., что указывает не только на расположение воинской части, но и на готовность к защите Родины. При этом фламберг (меч с лезвием волнистой формы) ассоциируется с оружием архистратига Михаила – покровителя Киевской земли;

воинской части А4939 использовано заостренно-зубчатое деление щита, которое своей формой напоминает силуэт пулеметной ленты, что является объединяющим символом для зенитно-пулеметных батальонов. При этом серебряный крест символизирует регион расположения воинской части;

воинской части А4024 использовано деление щита, рассеченного прямой, которая разорвана острием. Это символизирует пробитие брони. В то же время знак основателя Великого княжества Черниговского Мстислава Владимировича указывает на расположение и подчинение воинской части.

"Утверждение новых нарукавных знаков является важным этапом в формировании военной идентичности подразделений Вооруженных сил Украины и усилении корпоративного духа среди личного состава. Министерство обороны Украины и в дальнейшем будет поддерживать развитие военной символики, которая способствует сохранению исторического наследия и повышению мотивации воинов в выполнении поставленных задач", - резюмировали в оборонном ведомстве.

Напомним

