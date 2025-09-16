У Міноборони пояснили, як створюють та затверджують нарукавні знаки та шеврони для ЗСУ

У Міністерстві оборони України розказали, як саме створюються шеврони та нарукавні нашивки для різних родів військ, бригад та окремих підрозділів. Процес забезпечує єдність символіки, дотримання геральдичних традицій і законодавчих норм. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони, пише УНН.

Деталі

За інформацією оборонного відомства, шеврони та сам процес їх створення і їх зовнішній вигляд не лише підкреслює унікальність кожного підрозділу, а й сприяє формуванню морально-психологічного духу військовослужбовців та розвитку військової культури в Збройних Силах України.

Коли створюють шеврон, або нарукавний знак підрозділу, то обов'язкове дотримання чіткого алгоритму. Він гарантує, що кожен знак: відображає історію та бойовий шлях підрозділу, дотримується єдиного художнього стилю та кольорової гами відповідного виду чи роду військ, створюється на основі правил геральдики з урахуванням української спадщини та погоджується комісією, до складу якої входять історики, художники та технологи.

Право на свій нарукавний знак має кожна окрема військова частина, орган військового управління, вищий військовий навчальний заклад, установа та організація. З метою розробки нарукавного знака командир (начальник, директор) надсилає на адресу Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони України клопотання на розробку - йдеться на сайті Міноборони.

Попередній розгляд триває до 10 днів. Перевіряють відповідність вимогам геральдики, відсутність дублювання та плагіату, а також дотримання єдиного стилю.

Після цього етапу фахівці створюють ескіз, узгоджують його з підрозділом та передають на експертизу. Остаточне затвердження здійснює Міністр оборони або Головнокомандувач ЗСУ. Тільки після всіх цих кроків шеврон, чи нарукавний знак стає офіційною емблемою підрозділу та є обов'язковим для носіння усіх військовослужбовців військової частини, чи підрозділу.

Нарукавний знак - це не лише елемент однострою. Це частина бойової ідентичності підрозділу у мілітарній спільноті світу, символ спадкоємності традицій та прояв військової культури. Його створення є складовою морально-психологічного забезпечення та інформаційної оборони держави - зазначив начальник Центру управління матеріального забезпечення підполковник Максим Кайола.

За його словами, процедура регламентується "Методичними рекомендаціями щодо розвитку і впровадження військової символіки у ЗСУ", затвердженими Міністром оборони 14 січня 2020 року, а використання неофіційних зразків заборонено наказом Міноборони №606 від 20 листопада 2017 року.

