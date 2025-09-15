День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту України та Міжнародний день демократії: що ще святкують 15 вересня

Сьогодні, 15 вересня, відзначається День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту України та Міжнародний день демократії. Також святкується День вільних грошей, пише УНН.

День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту України

З 2022 року наказом Головнокомандувача ЗСУ було встановлено щороку 15 вересня в Україні відзначати День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗС України. Раніше цю подію відзначали 14 лютого. Із 1994 року за наказом (датованим 14 лютим).

Міноборони України сили, які відповідають за забезпечення захисту населення від хімічної зброї, отримали нову офіційну назву – війська біологічного, радіаційного та хімічного захисту.

Міжнародний день демократії

Мета цього дня – привернути увагу щодо того, наскільки цінними для кожної особистості є свобода думки та дотримання прав людини. Невід’ємною частиною свободи є рівноправність та прозорі вибори, на яких кожен може здійснити волевиявлення.

Всесвітній день боротьби з лімфомами

Лімфома - це пухлина з клітин імунної системи, різновид злоякісної пухлини, який вражає лімфатичну систему, яка складається з лімфатичних вузлів, селезінки, вилочкової залози, кісткового мозку.

Лімфома - це не одна хвороба, а група з понад 30-ти різних хвороб. Сучасна практика дозволяє встановити, що лімфома виліковна в 80% випадків. Шанси хворих на одужання повністю залежать від точної та своєчасної діагностики.

День народження Google

Почалося все зі студентських часів Ларі Пейджа та Сергія Бріна. Саме 15 вересня 1997 року два студенти Стенфорду подали заявку на реєстрацію домену "google.com".

Назва, за словами авторів, виникла випадково, коли один з них невірно відтворив на папері математичний термін "googol". За ще однією версією назва трактується як "йти дивитися" від з’єднання двох слів "go" та "ogle".

День вільних грошей

В цей день відбувається соціальний експеримент, який вперше був проведений у 2011 році за ініціативою декількох дослідників з Post Growth Institute. Все почалося з пошуку способів звернути увагу населення та втягнути його до обговорення фінансової реформи.

А через 4 роки в 41 країні світу було проведено більше 200 заходів, на яких розповсюджено близько 10 тис. доларів. Мета такої ініціативи – запалити в людях дух доброти та продемонструвати, що світ може бути більш щедрим.

