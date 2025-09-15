День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины и Международный день демократии: что еще празднуют 15 сентября

Сегодня, 15 сентября, отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины и Международный день демократии. Также празднуется День свободных денег, пишет УНН.

День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины

С 2022 года приказом Главнокомандующего ВСУ было установлено ежегодно 15 сентября в Украине отмечать День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВС Украины. Ранее это событие отмечали 14 февраля. С 1994 года по приказу (датированному 14 февраля).

Минобороны Украины силы, отвечающие за обеспечение защиты населения от химического оружия, получили новое официальное название – войска биологической, радиационной и химической защиты.

Международный день демократии

Цель этого дня – привлечь внимание к тому, насколько ценными для каждой личности являются свобода мысли и соблюдение прав человека. Неотъемлемой частью свободы является равноправие и прозрачные выборы, на которых каждый может осуществить волеизъявление.

Всемирный день борьбы с лимфомами

Лимфома - это опухоль из клеток иммунной системы, разновидность злокачественной опухоли, которая поражает лимфатическую систему, состоящую из лимфатических узлов, селезенки, вилочковой железы, костного мозга.

Лимфома - это не одна болезнь, а группа из более чем 30-ти различных болезней. Современная практика позволяет установить, что лимфома излечима в 80% случаев. Шансы больных на выздоровление полностью зависят от точной и своевременной диагностики.

День рождения Google

Началось все со студенческих времен Ларри Пейджа и Сергея Брина. Именно 15 сентября 1997 года два студента Стэнфорда подали заявку на регистрацию домена "google.com".

Название, по словам авторов, возникло случайно, когда один из них неверно воспроизвел на бумаге математический термин "googol". По еще одной версии название трактуется как "идти смотреть" от соединения двух слов "go" и "ogle".

День свободных денег

В этот день происходит социальный эксперимент, который впервые был проведен в 2011 году по инициативе нескольких исследователей из Post Growth Institute. Все началось с поиска способов обратить внимание населения и вовлечь его в обсуждение финансовой реформы.

А через 4 года в 41 стране мира было проведено более 200 мероприятий, на которых распространено около 10 тыс. долларов. Цель такой инициативы – зажечь в людях дух доброты и продемонстрировать, что мир может быть более щедрым.

