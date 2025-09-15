День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины и Международный день демократии: что еще празднуют 15 сентября

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 16209 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 36852 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 62966 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 97941 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 81631 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 81667 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 45080 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 82538 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 73549 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40632 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0м/с
94%
754мм
Популярные новости
Польша предлагает перехватывать российские ракеты и БПЛА в небе над Украиной - Сикорский14 сентября, 18:02 • 6312 просмотра
Чехия отправляет вертолеты Ми-171Ш в Польшу для усиления восточного фланга НАТО14 сентября, 18:34 • 3782 просмотра
Конгресс США не будет рассматривать новые санкции против РФ без согласования с Трампом - Джонсон14 сентября, 19:02 • 10508 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto00:48 • 3748 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры01:55 • 4728 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 86780 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 58985 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 56022 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 82537 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 53001 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 17753 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 24953 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 73549 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 57444 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 106004 просмотра
Актуальное
Бильд
9К720 Искандер
Таймс
Financial Times
E-6 Mercury

День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины и Международный день демократии: что еще празднуют 15 сентября

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Сегодня, 15 сентября, отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины и Международный день демократии. Также празднуется День свободных денег.

День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины и Международный день демократии: что еще празднуют 15 сентября

Сегодня, 15 сентября, отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины и Международный день демократии. Также празднуется День свободных денег, пишет УНН.

День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины

С 2022 года приказом Главнокомандующего ВСУ было установлено ежегодно 15 сентября в Украине отмечать День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВС Украины. Ранее это событие отмечали 14 февраля. С 1994 года по приказу (датированному 14 февраля).

Минобороны Украины силы, отвечающие за обеспечение защиты населения от химического оружия, получили новое официальное название – войска биологической, радиационной и химической защиты.

Международный день демократии

Цель этого дня – привлечь внимание к тому, насколько ценными для каждой личности являются свобода мысли и соблюдение прав человека. Неотъемлемой частью свободы является равноправие и прозрачные выборы, на которых каждый может осуществить волеизъявление.

Более 80 000 человек посетили концерт Grace for the World в Ватикане14.09.25, 17:07 • 4080 просмотров

Всемирный день борьбы с лимфомами

Лимфома - это опухоль из клеток иммунной системы, разновидность злокачественной опухоли, которая поражает лимфатическую систему, состоящую из лимфатических узлов, селезенки, вилочковой железы, костного мозга.

Лимфома - это не одна болезнь, а группа из более чем 30-ти различных болезней. Современная практика позволяет установить, что лимфома излечима в 80% случаев. Шансы больных на выздоровление полностью зависят от точной и своевременной диагностики.

День рождения Google

Началось все со студенческих времен Ларри Пейджа и Сергея Брина. Именно 15 сентября 1997 года два студента Стэнфорда подали заявку на регистрацию домена "google.com".

Название, по словам авторов, возникло случайно, когда один из них неверно воспроизвел на бумаге математический термин "googol". По еще одной версии название трактуется как "идти смотреть" от соединения двух слов "go" и "ogle".

День свободных денег

В этот день происходит социальный эксперимент, который впервые был проведен в 2011 году по инициативе нескольких исследователей из Post Growth Institute. Все началось с поиска способов обратить внимание населения и вовлечь его в обсуждение финансовой реформы.

А через 4 года в 41 стране мира было проведено более 200 мероприятий, на которых распространено около 10 тыс. долларов. Цель такой инициативы – зажечь в людях дух доброты и продемонстрировать, что мир может быть более щедрым.

Любимое блюдо матери: украинский повар приготовил и передал принцу Гарри борщ12.09.25, 23:03 • 6009 просмотров

Павел Зинченко

Общество
Сергей Брин
Ларри Пейдж
Министерство обороны Украины
Украина
Google