В Минобороны объяснили, как создают и утверждают нарукавные знаки и шевроны для ВСУ

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
15:22 • 414 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 2894 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
12:18 • 11056 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 19868 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 33453 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 20143 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 32248 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 32197 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15751 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 36415 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.8м/с
29%
751мм
Популярные новости
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16 сентября, 06:21 • 12674 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42 • 18734 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 26377 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25 • 31325 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 15749 просмотра
публикации
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 416 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 10540 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 33459 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 32249 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16 сентября, 08:08 • 32197 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 1164 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 10560 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 45941 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 45073 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 49782 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Ми-8
BM-30 Smerch
Нью-Йорк Таймс

В Минобороны объяснили, как создают и утверждают нарукавные знаки и шевроны для ВСУ

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Министерство обороны Украины подробно описало процесс создания и утверждения нарукавных знаков для ВСУ, включающий соблюдение геральдических традиций и законодательных норм. Каждый шеврон проходит согласование комиссией и утверждается Министром обороны или Главнокомандующим ВСУ.

В Минобороны объяснили, как создают и утверждают нарукавные знаки и шевроны для ВСУ

В Министерстве обороны Украины рассказали, как именно создаются шевроны и нарукавные нашивки для разных родов войск, бригад и отдельных подразделений. Процесс обеспечивает единство символики, соблюдение геральдических традиций и законодательных норм. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны, пишет УНН.

Подробности

По информации оборонного ведомства, шевроны и сам процесс их создания и их внешний вид не только подчеркивает уникальность каждого подразделения, но и способствует формированию морально-психологического духа военнослужащих и развитию военной культуры в Вооруженных Силах Украины.

Девушки впервые подписали контракт "18-24" с 92 ОШБр12.09.25, 20:45 • 9959 просмотров

При создании шеврона или нарукавного знака подразделения обязательно соблюдение четкого алгоритма. Он гарантирует, что каждый знак: отражает историю и боевой путь подразделения, придерживается единого художественного стиля и цветовой гаммы соответствующего вида или рода войск, создается на основе правил геральдики с учетом украинского наследия и согласовывается комиссией, в состав которой входят историки, художники и технологи.

Право на свой нарукавный знак имеет каждая отдельная воинская часть, орган военного управления, высшее военное учебное заведение, учреждение и организация. С целью разработки нарукавного знака командир (начальник, директор) направляет в адрес Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны Украины ходатайство на разработку 

- говорится на сайте Минобороны.

Предварительное рассмотрение длится до 10 дней. Проверяют соответствие требованиям геральдики, отсутствие дублирования и плагиата, а также соблюдение единого стиля. 

После этого этапа специалисты создают эскиз, согласовывают его с подразделением и передают на экспертизу. Окончательное утверждение осуществляет Министр обороны или Главнокомандующий ВСУ. Только после всех этих шагов шеврон или нарукавный знак становится официальной эмблемой подразделения и является обязательным для ношения всех военнослужащих воинской части или подразделения. 

День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины и Международный день демократии: что еще празднуют 15 сентября15.09.25, 06:45 • 4678 просмотров

Нарукавный знак - это не только элемент униформы. Это часть боевой идентичности подразделения в милитарном сообществе мира, символ преемственности традиций и проявление военной культуры. Его создание является составляющей морально-психологического обеспечения и информационной обороны государства 

- отметил начальник Центра управления материального обеспечения подполковник Максим Кайола.

По его словам, процедура регламентируется "Методическими рекомендациями по развитию и внедрению военной символики в ВСУ", утвержденными Министром обороны 14 января 2020 года, а использование неофициальных образцов запрещено приказом Минобороны №606 от 20 ноября 2017 года.

Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур09.09.25, 09:31 • 44582 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины