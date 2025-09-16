В Минобороны объяснили, как создают и утверждают нарукавные знаки и шевроны для ВСУ
Киев • УНН
Министерство обороны Украины подробно описало процесс создания и утверждения нарукавных знаков для ВСУ, включающий соблюдение геральдических традиций и законодательных норм. Каждый шеврон проходит согласование комиссией и утверждается Министром обороны или Главнокомандующим ВСУ.
В Министерстве обороны Украины рассказали, как именно создаются шевроны и нарукавные нашивки для разных родов войск, бригад и отдельных подразделений. Процесс обеспечивает единство символики, соблюдение геральдических традиций и законодательных норм. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны, пишет УНН.
Подробности
По информации оборонного ведомства, шевроны и сам процесс их создания и их внешний вид не только подчеркивает уникальность каждого подразделения, но и способствует формированию морально-психологического духа военнослужащих и развитию военной культуры в Вооруженных Силах Украины.
При создании шеврона или нарукавного знака подразделения обязательно соблюдение четкого алгоритма. Он гарантирует, что каждый знак: отражает историю и боевой путь подразделения, придерживается единого художественного стиля и цветовой гаммы соответствующего вида или рода войск, создается на основе правил геральдики с учетом украинского наследия и согласовывается комиссией, в состав которой входят историки, художники и технологи.
Право на свой нарукавный знак имеет каждая отдельная воинская часть, орган военного управления, высшее военное учебное заведение, учреждение и организация. С целью разработки нарукавного знака командир (начальник, директор) направляет в адрес Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны Украины ходатайство на разработку
Предварительное рассмотрение длится до 10 дней. Проверяют соответствие требованиям геральдики, отсутствие дублирования и плагиата, а также соблюдение единого стиля.
После этого этапа специалисты создают эскиз, согласовывают его с подразделением и передают на экспертизу. Окончательное утверждение осуществляет Министр обороны или Главнокомандующий ВСУ. Только после всех этих шагов шеврон или нарукавный знак становится официальной эмблемой подразделения и является обязательным для ношения всех военнослужащих воинской части или подразделения.
Нарукавный знак - это не только элемент униформы. Это часть боевой идентичности подразделения в милитарном сообществе мира, символ преемственности традиций и проявление военной культуры. Его создание является составляющей морально-психологического обеспечения и информационной обороны государства
По его словам, процедура регламентируется "Методическими рекомендациями по развитию и внедрению военной символики в ВСУ", утвержденными Министром обороны 14 января 2020 года, а использование неофициальных образцов запрещено приказом Минобороны №606 от 20 ноября 2017 года.
