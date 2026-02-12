З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
16:21 • 6512 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 11862 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 13171 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 17256 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 18567 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 20592 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 22439 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28235 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74094 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49373 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
95%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
НАТО фіксує довгострокову загрозу з боку росії та Китаю - Рютте12 лютого, 11:05 • 5058 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 29616 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 13566 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 9444 перегляди
Рада готує сценарії виборів під час війни та вже обіцяє перший документ14:42 • 7318 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 29782 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 74510 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 66382 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 69150 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 76834 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Мілан
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 9664 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 13684 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 42382 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 37172 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 38782 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
MIM-104 Patriot
Шахед-136

З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців

Київ • УНН

 • 22 перегляди

З Німеччини виїхали близько 471 тисячі українських громадян з 2022 року. Станом на лютий 2026 року в Німеччині перебувало 1,157 мільйона українців з тимчасовим захистом.

З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців

Із 2022 року з Німеччини виїхали близько 471 тисяча українських громадян. Про це з посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 7 лютого 2026 року в Центральному реєстрі іноземців зафіксовано 1,157 мільйона осіб, які в'їхали до Німеччини з 24 лютого 2022 року через війну росії проти України і яким надали тимчасовий захист. Це - 484 тисяч чоловіків і 672 тисяч жінок, 305 тисяч осіб були неповнолітніми.

З вищевказаного числа зареєстрованих осіб з тимчасовим захистом, 85 266 були чоловіками віком від 18 до 26 років

- повідомили у міністерстві.

Водночас у МВС ФРН зауважили, що не має даних про кількість людей з українським громадянством, які в'їхали до країни у січні 2026 року, оскільки ця група осіб може в'їжджати до Німеччини без візи і перебувати тут до 90 днів.

У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили, що у найближчому майбутньому не очікують "значного зменшення кількості біженців, які прибувають до ЄС та Німеччини" з огляду на "триваючі військові дії та постійні російські атаки. 

Нагадаємо

У 2025 році кількість первинних заявок на притулок у Німеччині скоротилася на 51% порівняно з 2024 роком, досягнувши 113 236 заяв. Це пояснюється посиленням контролю на кордонах, призупиненням возз'єднання сімей та зміною режиму в Сирії, а також зростанням кількості депортацій на 20%.

Ольга Розгон

СуспільствоНовини Світу
Війна в Україні
Deutsche Welle
Європейський Союз
Німеччина
Україна