З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців

Із 2022 року з Німеччини виїхали близько 471 тисяча українських громадян. Про це з посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 7 лютого 2026 року в Центральному реєстрі іноземців зафіксовано 1,157 мільйона осіб, які в'їхали до Німеччини з 24 лютого 2022 року через війну росії проти України і яким надали тимчасовий захист. Це - 484 тисяч чоловіків і 672 тисяч жінок, 305 тисяч осіб були неповнолітніми.

З вищевказаного числа зареєстрованих осіб з тимчасовим захистом, 85 266 були чоловіками віком від 18 до 26 років - повідомили у міністерстві.

Водночас у МВС ФРН зауважили, що не має даних про кількість людей з українським громадянством, які в'їхали до країни у січні 2026 року, оскільки ця група осіб може в'їжджати до Німеччини без візи і перебувати тут до 90 днів.

У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили, що у найближчому майбутньому не очікують "значного зменшення кількості біженців, які прибувають до ЄС та Німеччини" з огляду на "триваючі військові дії та постійні російські атаки.

Нагадаємо

У 2025 році кількість первинних заявок на притулок у Німеччині скоротилася на 51% порівняно з 2024 роком, досягнувши 113 236 заяв. Це пояснюється посиленням контролю на кордонах, призупиненням возз'єднання сімей та зміною режиму в Сирії, а також зростанням кількості депортацій на 20%.