Из Германии выехали почти полмиллиона украинских беженцев

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
16:21 • 7466 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 12909 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 13924 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 18047 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 19096 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 20759 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 22582 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28291 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74141 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49430 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
95%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАТО фиксирует долгосрочную угрозу со стороны россии и Китая - Рютте12 февраля, 11:05 • 5648 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 30528 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 14233 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 10361 просмотра
Рада готовит сценарии выборов во время войны и уже обещает первый документ14:42 • 8238 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 30824 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 75078 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 66881 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 69691 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 77299 просмотра
Актуальные люди
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Андрей Шевченко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Германия
Великобритания
Соединённые Штаты
Милан
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 10562 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 14433 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 42701 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 37373 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 38974 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Шахед-136
Отопление

Из Германии выехали почти полмиллиона украинских беженцев

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Из Германии выехали около 471 тысячи украинских граждан с 2022 года. По состоянию на февраль 2026 года в Германии находилось 1,157 миллиона украинцев с временной защитой.

Из Германии выехали почти полмиллиона украинских беженцев

С 2022 года из Германии выехали около 471 тысячи украинских граждан. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 7 февраля 2026 года в Центральном реестре иностранцев зафиксировано 1,157 миллиона человек, въехавших в Германию с 24 февраля 2022 года из-за войны России против Украины и которым предоставили временную защиту. Это - 484 тысячи мужчин и 672 тысячи женщин, 305 тысяч человек были несовершеннолетними.

Из вышеуказанного числа зарегистрированных лиц с временной защитой, 85 266 были мужчинами в возрасте от 18 до 26 лет

- сообщили в министерстве.

В то же время в МВД ФРГ отметили, что не располагают данными о количестве людей с украинским гражданством, въехавших в страну в январе 2026 года, поскольку эта группа лиц может въезжать в Германию без визы и находиться здесь до 90 дней.

В Министерстве внутренних дел Германии сообщили, что в ближайшем будущем не ожидают "значительного уменьшения количества беженцев, прибывающих в ЕС и Германию" ввиду "продолжающихся военных действий и постоянных российских атак. 

Напомним

В 2025 году количество первичных заявок на убежище в Германии сократилось на 51% по сравнению с 2024 годом, достигнув 113 236 заявлений. Это объясняется усилением контроля на границах, приостановлением воссоединения семей и изменением режима в Сирии, а также ростом количества депортаций на 20%.

Ольга Розгон

ОбществоНовости Мира
Война в Украине
Немецкая волна
Европейский Союз
Германия
Украина