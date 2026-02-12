Из Германии выехали почти полмиллиона украинских беженцев

С 2022 года из Германии выехали около 471 тысячи украинских граждан. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 7 февраля 2026 года в Центральном реестре иностранцев зафиксировано 1,157 миллиона человек, въехавших в Германию с 24 февраля 2022 года из-за войны России против Украины и которым предоставили временную защиту. Это - 484 тысячи мужчин и 672 тысячи женщин, 305 тысяч человек были несовершеннолетними.

Из вышеуказанного числа зарегистрированных лиц с временной защитой, 85 266 были мужчинами в возрасте от 18 до 26 лет - сообщили в министерстве.

В то же время в МВД ФРГ отметили, что не располагают данными о количестве людей с украинским гражданством, въехавших в страну в январе 2026 года, поскольку эта группа лиц может въезжать в Германию без визы и находиться здесь до 90 дней.

В Министерстве внутренних дел Германии сообщили, что в ближайшем будущем не ожидают "значительного уменьшения количества беженцев, прибывающих в ЕС и Германию" ввиду "продолжающихся военных действий и постоянных российских атак.

Напомним

В 2025 году количество первичных заявок на убежище в Германии сократилось на 51% по сравнению с 2024 годом, достигнув 113 236 заявлений. Это объясняется усилением контроля на границах, приостановлением воссоединения семей и изменением режима в Сирии, а также ростом количества депортаций на 20%.