"З 6 січня у Парижі": Макрон анонсував взяття союзниками зобов'язань щодо захисту України

$42.350.03
49.790.06
ukenru
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 41170 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 50853 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 24135 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 25143 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 23723 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 22258 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 24829 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20786 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18286 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16534 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.4м/с
80%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'ятиVideo31 грудня, 21:59 • 11645 перегляди
У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів31 грудня, 22:21 • 11224 перегляди
Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі31 грудня, 23:07 • 12168 перегляди
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo31 грудня, 23:33 • 41866 перегляди
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч1 січня, 00:38 • 9436 перегляди
Публікації
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 41208 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 30670 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 73777 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 73022 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 66375 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Рустем Умєров
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Венесуела
Одеса
Реклама
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 5912 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 7070 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 30658 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 15413 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 22373 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

"З 6 січня у Парижі": Макрон анонсував взяття союзниками зобов'язань щодо захисту України

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Президент Франції Макрон заявив, що європейська оборона почне формуватися швидше з 6 січня 2026 року в Парижі. Багато європейських держав візьмуть на себе зобов'язання щодо захисту України.

"З 6 січня у Парижі": Макрон анонсував взяття союзниками зобов'язань щодо захисту України

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував прискорення процесу формування європейської оборони, "починаючи з 6 січня у Парижі", вказавши, що багато європейських та союзних держав візьмуть на себе конкретні зобов'язання щодо захисту України, пише УНН.

Європейська оборона вже давно є предметом дискусій. Вона почала формуватися, і цей процес прискориться у 2026 році, починаючи з 6 січня в Парижі. Багато європейських держав та союзників візьмуть на себе конкретні зобов'язання щодо захисту України та забезпечення справедливого та міцного миру на нашому європейському континенті

- сказав президент Франції Макрон у новорічному зверненні.

Доповнення

Радники з нацбезпеки країн "коаліції охочих" і України запланували зустріч в Україні 3 січня, після цього очікується зустріч на рівні лідерів 6 січня у Франції, повідомив Президент Володимир Зеленський, вказавши на "готовність" команди президента США Дональда Трампа "брати участь в усіх дієвих форматах".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Новий рік
Війна в Україні
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Україна