"З 6 січня у Парижі": Макрон анонсував взяття союзниками зобов'язань щодо захисту України
Київ • УНН
Президент Франції Макрон заявив, що європейська оборона почне формуватися швидше з 6 січня 2026 року в Парижі. Багато європейських держав візьмуть на себе зобов'язання щодо захисту України.
Президент Франції Еммануель Макрон анонсував прискорення процесу формування європейської оборони, "починаючи з 6 січня у Парижі", вказавши, що багато європейських та союзних держав візьмуть на себе конкретні зобов'язання щодо захисту України, пише УНН.
Європейська оборона вже давно є предметом дискусій. Вона почала формуватися, і цей процес прискориться у 2026 році, починаючи з 6 січня в Парижі. Багато європейських держав та союзників візьмуть на себе конкретні зобов'язання щодо захисту України та забезпечення справедливого та міцного миру на нашому європейському континенті
Доповнення
Радники з нацбезпеки країн "коаліції охочих" і України запланували зустріч в Україні 3 січня, після цього очікується зустріч на рівні лідерів 6 січня у Франції, повідомив Президент Володимир Зеленський, вказавши на "готовність" команди президента США Дональда Трампа "брати участь в усіх дієвих форматах".