Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 41060 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 50693 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 24103 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 25117 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 23702 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 22247 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 24822 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20782 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18285 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16533 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
"С 6 января в Париже": Макрон анонсировал взятие союзниками обязательств по защите Украины

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Президент Франции Макрон заявил, что европейская оборона начнет формироваться быстрее с 6 января 2026 года в Париже. Многие европейские государства возьмут на себя обязательства по защите Украины.

"С 6 января в Париже": Макрон анонсировал взятие союзниками обязательств по защите Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал ускорение процесса формирования европейской обороны, "начиная с 6 января в Париже", указав, что многие европейские и союзные государства возьмут на себя конкретные обязательства по защите Украины, пишет УНН.

Европейская оборона уже давно является предметом дискуссий. Она начала формироваться, и этот процесс ускорится в 2026 году, начиная с 6 января в Париже. Многие европейские государства и союзники возьмут на себя конкретные обязательства по защите Украины и обеспечению справедливого и прочного мира на нашем европейском континенте

- сказал президент Франции Макрон в новогоднем обращении.

Дополнение

Советники по нацбезопасности стран "коалиции желающих" и Украины запланировали встречу в Украине 3 января, после этого ожидается встреча на уровне лидеров 6 января во Франции, сообщил Президент Владимир Зеленский, указав на "готовность" команды президента США Дональда Трампа "участвовать во всех действенных форматах".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Новый год
Война в Украине
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Украина