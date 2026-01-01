"С 6 января в Париже": Макрон анонсировал взятие союзниками обязательств по защите Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал ускорение процесса формирования европейской обороны, "начиная с 6 января в Париже", указав, что многие европейские и союзные государства возьмут на себя конкретные обязательства по защите Украины, пишет УНН.

Европейская оборона уже давно является предметом дискуссий. Она начала формироваться, и этот процесс ускорится в 2026 году, начиная с 6 января в Париже. Многие европейские государства и союзники возьмут на себя конкретные обязательства по защите Украины и обеспечению справедливого и прочного мира на нашем европейском континенте - сказал президент Франции Макрон в новогоднем обращении.

Дополнение

Советники по нацбезопасности стран "коалиции желающих" и Украины запланировали встречу в Украине 3 января, после этого ожидается встреча на уровне лидеров 6 января во Франции, сообщил Президент Владимир Зеленский, указав на "готовность" команды президента США Дональда Трампа "участвовать во всех действенных форматах".