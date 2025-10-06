$41.280.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Європарламент вимагає негайного початку переговорів щодо членства Молдови в ЄС

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Віцепрезидент Європарламенту Віктор Негреску та 55 депутатів ініціювали лист до голови Європейської Ради Антоніу Кошти. Вони просять негайно розпочати переговори про членство Молдови в Євросоюзі, посилаючись на підтримку європейського майбутнього Молдови та визнання проведених реформ.

Європарламент вимагає негайного початку переговорів щодо членства Молдови в ЄС

Віцепрезидент Європарламенту (ЄП) Віктор Негреску за підтримки 55 депутатів ЄП з 19 європейських країн ініціював спільний лист на ім'я голови Європейської Ради Антоніу Кошти з проханням негайно розпочати переговори про членство Молдови в Євросоюзі. Про це він повідомив у Facebook, інформує УНН.

Деталі

За його словами, це сильний політичний сигнал, адже Європарламент "без застережень" підтримує європейське майбутнє Республіки Молдова, визнає проведені реформи та вимагає "поваги до позиції громадян Молдови, вираженого за підсумками парламентських виборів".

Ця ініціатива користується підтримкою важливих лідерів Європейського парламенту та демонструє єдність та солідарність Європи з Республікою Молдова у вирішальний для всього регіону момент

- зазначив Негреску.

Він додав, що Євросоюз "має діяти зараз, щоб продемонструвати свою підтримку демократії, стійкості та європейських амбіцій громадян Республіки Молдова".

Нагадаємо

У Молдові підрахували 100% голосів виборців на виборах до молдовського парламенту, лідером стала партія президентки країни Маї Санду PAS.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що країна не підтримує прискорення переговорів щодо вступу України до ЄС шляхом скасування принципу одностайності.

Попри перемогу проєвропейських сил у Молдові, ризики зберігаються - Зеленський29.09.25, 13:58 • 3351 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Антоніу Кошта
Європейський парламент
Європейський Союз
Молдова