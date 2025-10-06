$41.280.00
Европарламент требует немедленного начала переговоров о членстве Молдовы в ЕС

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Вице-президент Европарламента Виктор Негреску и 55 депутатов инициировали письмо председателю Европейского совета Антониу Коште. Они просят немедленно начать переговоры о членстве Молдовы в Евросоюзе, ссылаясь на поддержку европейского будущего Молдовы и признание проведенных реформ.

Европарламент требует немедленного начала переговоров о членстве Молдовы в ЕС

Вице-президент Европарламента (ЕП) Виктор Негреску при поддержке 55 депутатов ЕП из 19 европейских стран инициировал совместное письмо на имя председателя Европейского Совета Антониу Кошты с просьбой немедленно начать переговоры о членстве Молдовы в Евросоюзе. Об этом он сообщил в Facebook, информирует УНН.

Подробности

По его словам, это сильный политический сигнал, ведь Европарламент "без оговорок" поддерживает европейское будущее Республики Молдова, признает проведенные реформы и требует "уважения к позиции граждан Молдовы, выраженной по итогам парламентских выборов".

Эта инициатива пользуется поддержкой важных лидеров Европейского парламента и демонстрирует единство и солидарность Европы с Республикой Молдова в решающий для всего региона момент

- отметил Негреску.

Он добавил, что Евросоюз "должен действовать сейчас, чтобы продемонстрировать свою поддержку демократии, устойчивости и европейских амбиций граждан Республики Молдова".

Напомним

В Молдове подсчитали 100% голосов избирателей на выборах в молдавский парламент, лидером стала партия президента страны Майи Санду PAS.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что страна не поддерживает ускорение переговоров по вступлению Украины в ЕС путем отмены принципа единогласия.

Несмотря на победу проевропейских сил в Молдове, риски сохраняются - Зеленский29.09.25, 13:58 • 3351 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Антониу Кошта
Европейский парламент
Европейский Союз
Молдова