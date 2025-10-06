Европарламент требует немедленного начала переговоров о членстве Молдовы в ЕС
Киев • УНН
Вице-президент Европарламента (ЕП) Виктор Негреску при поддержке 55 депутатов ЕП из 19 европейских стран инициировал совместное письмо на имя председателя Европейского Совета Антониу Кошты с просьбой немедленно начать переговоры о членстве Молдовы в Евросоюзе. Об этом он сообщил в Facebook, информирует УНН.
Подробности
По его словам, это сильный политический сигнал, ведь Европарламент "без оговорок" поддерживает европейское будущее Республики Молдова, признает проведенные реформы и требует "уважения к позиции граждан Молдовы, выраженной по итогам парламентских выборов".
Эта инициатива пользуется поддержкой важных лидеров Европейского парламента и демонстрирует единство и солидарность Европы с Республикой Молдова в решающий для всего региона момент
Он добавил, что Евросоюз "должен действовать сейчас, чтобы продемонстрировать свою поддержку демократии, устойчивости и европейских амбиций граждан Республики Молдова".
Напомним
В Молдове подсчитали 100% голосов избирателей на выборах в молдавский парламент, лидером стала партия президента страны Майи Санду PAS.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что страна не поддерживает ускорение переговоров по вступлению Украины в ЕС путем отмены принципа единогласия.
