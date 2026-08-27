Єврокомісія поки не отримувала листа від країн ЄС щодо використання заморожених активів рф для України

Європейська комісія ще не отримувала жодного листа від країн-членів стосовно заморожених активів рф для України, про які повідомлялося у пресі раніше сьогодні, повідомив речник Єврокомісії з питань бюджету та економіки Балаш Уйварі на брифінгу у четвер, пише УНН.

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"Ні, ми не отримали жодного листа на цей момент. Тож, у цьому плані я нічого не можу підтвердити. Але загалом щодо цієї теми, дозвольте мені просто сказати, що це питання ніколи не знімалося з порядку денного", - вказав речник Єврокомісії з питань бюджету та економіки Балаш Уйварі, відповідаючи на запитання, чи отримала Єврокомісія листа від 4 держав-членів щодо заморожених активів рф і чи було проведено якусь роботу з минулої зими.

З його слів, це питання "було на порядку денному з моменту засідання Європейської Ради 18 грудня, минулого року, яке фактично закликало Раду ЄС та Європарламент продовжити вивчення правових та технічних аспектів потенційного репараційного кредиту, який би базувався саме на знерухомлених російських активах, які знаходяться в Європейському Союзі".

"Це питання залишається на порядку денному, і, звичайно, Єврокомісія готова надати будь-яку допомогу, яка може знадобитися в цьому контексті. І сказав, що якщо і як тільки ми отримаємо такого листа, ми уважно його вивчимо та діятимемо далі", - наголосив речник Єврокомісії.

"Ця тема (...) на Європейській Раді минулого грудня була такою, що не отримала достатньої підтримки для просування цього варіанту, і, наскільки мені відомо, на цьому ми зупинилися, і тому тепер, якщо це питання знову буде піднято, нам потрібно буде його розглянути", - додала речниця Паула Піньйо.

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