ЄС виділить близько €200 млн на шкільне харчування для українських дітей
Київ • УНН
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільним харчуванням українських дітей. Це відбулося на конференції в Нью-Йорку, де також обговорювалася підтримка повернення викрадених дітей та санкції проти причетних до злочинів.
Європейський Союз готовий виділити близько 200 млн євро на шкільне харчування для українських дітей, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на конференції "Відновлення дитинства та людяності: просування миру в Україні через повернення українських дітей" у Нью-Йорку, пише УНН.
Я рада оголосити, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільним харчуванням
Водночас голова Єврокомісії наголосила, що "ми не заспокоїмося, поки діти України не повернуться додому".
"Дозвольте мені коротко зупинитися на викрадених дітях, які опинилися в пастці на чужині. Ми хочемо надати підтримку у цьому питанні, і саме тому ми фінансуємо вашу прокуратуру. Щоб родини могли бачити, що правосуддя здійснилося. Саме тому ми разом з ЮНІСЕФ інвестуємо понад 10 мільйонів євро. Щоб, коли діти повернуться, їх не лише вітали, а й допомагали їм зцілюватися, навчатися, знову мріяти про майбутнє", - вказала фон дер Ляєн.
З її слів, "саме тому ми наклали санкції на понад 50 осіб, причетних до цих злочинів". "І буде ще більше. Але ця боротьба не лише для України. Вона вимагає рішучості всього світу, щоб максимально тиснути на росію. Саме тому ЄС приєднується до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Ми раді та маємо честь провести міжнародний саміт високого рівня, щоб поставити цих дітей на перше місце у світовому порядку денному", - підкреслила голова Єврокомісії.
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це24.09.25, 09:56 • 6256 переглядiв