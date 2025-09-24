ЄС виділить близько €200 млн на шкільне харчування для українських дітей

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільним харчуванням українських дітей. Це відбулося на конференції в Нью-Йорку, де також обговорювалася підтримка повернення викрадених дітей та санкції проти причетних до злочинів.