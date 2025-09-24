ЕС выделит около €200 млн на школьное питание для украинских детей
Киев • УНН
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении около 200 миллионов евро на обеспечение школьным питанием украинских детей. Это произошло на конференции в Нью-Йорке, где также обсуждалась поддержка возвращения похищенных детей и санкции против причастных к преступлениям.
Европейский Союз готов выделить около 200 млн евро на школьное питание для украинских детей, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции "Восстановление детства и человечности: продвижение мира в Украине через возвращение украинских детей" в Нью-Йорке, пишет УНН.
Я рада объявить, что мы готовы выделить около 200 миллионов евро на обеспечение школьным питанием
В то же время глава Еврокомиссии подчеркнула, что "мы не успокоимся, пока дети Украины не вернутся домой".
"Позвольте мне кратко остановиться на похищенных детях, оказавшихся в ловушке на чужбине. Мы хотим оказать поддержку в этом вопросе, и именно поэтому мы финансируем вашу прокуратуру. Чтобы семьи могли видеть, что правосудие свершилось. Именно поэтому мы вместе с ЮНИСЕФ инвестируем более 10 миллионов евро. Чтобы, когда дети вернутся, их не только приветствовали, но и помогали им исцеляться, учиться, снова мечтать о будущем", - указала фон дер Ляйен.
По ее словам, "именно поэтому мы наложили санкции на более чем 50 человек, причастных к этим преступлениям". "И будет еще больше. Но эта борьба не только для Украины. Она требует решимости всего мира, чтобы максимально давить на россию. Именно поэтому ЕС присоединяется к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Мы рады и имеем честь провести международный саммит высокого уровня, чтобы поставить этих детей на первое место в мировой повестке дня", - подчеркнула глава Еврокомиссии.
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это24.09.25, 09:56 • 9546 просмотров