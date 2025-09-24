ЕС выделит около €200 млн на школьное питание для украинских детей

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении около 200 миллионов евро на обеспечение школьным питанием украинских детей. Это произошло на конференции в Нью-Йорке, где также обсуждалась поддержка возвращения похищенных детей и санкции против причастных к преступлениям.