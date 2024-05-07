ЄС у межах протидії російському "тіньовому флоту" збирається ввести обмеження щодо 11 суден - Bloomberg

Європейський Союз запропонував запровадити обмеження на 11 суден, які сприяють спроможності росії продовжувати війну проти України, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Пропоновані заходи, якщо вони будуть схвалені державами-членами, заборонять суднам доступ до портів ЄС та зони стоянки, а також ускладнять логістику їхньої експлуатації, заборонивши їм використовувати європейські компанії для надання низки послуг, пише видання.

До суден, щодо яких пропонуються обмеження, як вказано, входять чотири паливні танкери, два танкери для сирої нафти, дві одиниці для зберігання газу, які використовуються в майбутньому проекті ПАТ "Новатек" з перевалки СПГ на Камчатці, і вантажне судно. Одним із них є танкер Andromeda Star, який зазнав аварії в Балтійському морі і у якого було виявлено недійсне європейське страхування, вказує видання.

Ці пропозиції, як зазначається, є частиною зусиль ЄС щодо припинення здатності москви обійти стелю цін на російську нафту за допомогою використання "тіньового флоту" та обмежити діяльність суден, що беруть участь у перевезенні товарів, які приносять дохід російській воєнній машині, особливо у підсанкційних галузях.

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Згідно з проектом документа, з яким ознайомився Bloomberg, заборона поширюватиметься на страхування та технічну допомогу, включаючи "бункерування, послуги з постачання суден, послуги зі зміни екіпажу, послуги з навантаження та розвантаження вантажів, послуги з встановлення кранців та буксири". Європейським постачальникам також буде заборонено займатися перевалкою із судна на судно, ідеться у проекті.

Санкції, серед іншого, ускладнять цим суднам отримання палива, але заходи ЄС, схоже, менш обмежувальні, ніж ті, що застосовуються Мінфіном США щодо кількох таких самих суден, зауважує видання.

У межах того ж пакету санкцій, який стане 14-м за рахунком у блоці, як повідомляється, Європейська комісія також запропонувала націлитися на кілька проектів СПГ та заборонити перевалку російського СПГ із ЄС до третіх країн. Європейським експортерам буде запропоновано посилити комплексну перевірку своєї торгової практики, і їм можуть загрожувати заходи, якщо вони не зможуть перешкодити обходу санкцій щодо важливих товарів через відсутність перевірок.

Санкції ЄС мають бути схвалені одноголосно 27 державами-членами блоку, і пакет може змінитися до того, як його остаточно доопрацюють.

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