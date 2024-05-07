ЄС у межах протидії російському "тіньовому флоту" збирається ввести обмеження щодо 11 суден - Bloomberg

ukenru
17:57 • 45780 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 65265 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 78659 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 179849 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 136937 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 133818 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 126492 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 119945 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111947 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129916 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 125068 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 92354 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 99927 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 110391 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 77801 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 179884 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 349631 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 420902 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 430979 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 341807 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 65313 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 99927 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 92354 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 89339 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 102223 перегляди
Актуальне
ЄС у межах протидії російському "тіньовому флоту" збирається ввести обмеження щодо 11 суден - Bloomberg

ЄС у межах протидії російському "тіньовому флоту" збирається ввести обмеження щодо 11 суден - Bloomberg

Київ • УНН

 • 21369 перегляди

Європейський Союз запропонував накласти обмеження на 11 суден, які сприяють війні росії проти України, в тому числі заборонити їм заходити в порти ЄС, заборонити європейським компаніям надавати послуги, а також обмежити страхування і технічну допомогу.

Європейський Союз запропонував запровадити обмеження на 11 суден, які сприяють спроможності росії продовжувати війну проти України, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Пропоновані заходи, якщо вони будуть схвалені державами-членами, заборонять суднам доступ до портів ЄС та зони стоянки, а також ускладнять логістику їхньої експлуатації, заборонивши їм використовувати європейські компанії для надання низки послуг, пише видання.

До суден, щодо яких пропонуються обмеження, як вказано, входять чотири паливні танкери, два танкери для сирої нафти, дві одиниці для зберігання газу, які використовуються в майбутньому проекті ПАТ "Новатек" з перевалки СПГ на Камчатці, і вантажне судно. Одним із них є танкер Andromeda Star, який зазнав аварії в Балтійському морі і у якого було виявлено недійсне європейське страхування, вказує видання.

Ці пропозиції, як зазначається, є частиною зусиль ЄС щодо припинення здатності москви обійти стелю цін на російську нафту за допомогою використання "тіньового флоту" та обмежити діяльність суден, що беруть участь у перевезенні товарів, які приносять дохід російській воєнній машині, особливо у підсанкційних галузях.

ЗМІ: країнам ЄС розіслали проект 14-го пакету санкцій проти рф, передбачає обмеження щодо російського СПГ та "тіньового флоту"06.05.24, 16:57 • 23754 перегляди

Згідно з проектом документа, з яким ознайомився Bloomberg, заборона поширюватиметься на страхування та технічну допомогу, включаючи "бункерування, послуги з постачання суден, послуги зі зміни екіпажу, послуги з навантаження та розвантаження вантажів, послуги з встановлення кранців та буксири". Європейським постачальникам також буде заборонено займатися перевалкою із судна на судно, ідеться у проекті.

Санкції, серед іншого, ускладнять цим суднам отримання палива, але заходи ЄС, схоже, менш обмежувальні, ніж ті, що застосовуються Мінфіном США щодо кількох таких самих суден, зауважує видання.

У межах того ж пакету санкцій, який стане 14-м за рахунком у блоці, як повідомляється, Європейська комісія також запропонувала націлитися на кілька проектів СПГ та заборонити перевалку російського СПГ із ЄС до третіх країн. Європейським експортерам буде запропоновано посилити комплексну перевірку своєї торгової практики, і їм можуть загрожувати заходи, якщо вони не зможуть перешкодити обходу санкцій щодо важливих товарів через відсутність перевірок.

Санкції ЄС мають бути схвалені одноголосно 27 державами-членами блоку, і пакет може змінитися до того, як його остаточно доопрацюють.

Bloomberg: ЄС збирається заборонити російські кошти партіям перед виборами у Європарламент та російську версію SWIFT07.05.24, 14:34 • 21661 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
yevropeiskyi-parlamentЄвропейський парламент
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
bloomberg-lpBloomberg L.P.
baltiiske-moreБалтійське море
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97