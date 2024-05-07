ЕС в рамках противодействия российскому "теневому флоту" собирается ввести ограничения в отношении 11 судов - Bloomberg

Европейский Союз предложил ввести ограничения на 11 судов, которые способствуют способности россии продолжать войну против Украины, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Предлагаемые меры, если они будут одобрены государствами-членами, запретят судам доступ к портам ЕС и зоны стоянки, а также усложнят логистику их эксплуатации, запретив им использовать европейские компании для предоставления ряда услуг, пишет издание.

К судам, в отношении которых предлагаются ограничения, как указано, входят четыре топливных танкера, два танкера для сырой нефти, две единицы для хранения газа, которые используются в будущем проекте ПАО "Новатэк" по перевалке СПГ на Камчатке, и грузовое судно. Одним из них является танкер Andromeda Star, который потерпел крушение в Балтийском море и у которого было обнаружено недействительное европейское страхование, указывает издание.

Эти предложения, как отмечается, являются частью усилий ЕС по прекращению способности москвы обойти потолок цен на российскую нефть с помощью использования "теневого флота" и ограничить деятельность судов, участвующих в перевозке товаров, которые приносят доход российской военной машине, особенно в подсанкционных отраслях.

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Согласно проекту документа, с которым ознакомился Bloomberg, запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, включая "бункеровку, услуги по снабжению судов, услуги по смене экипажа, услуги по погрузке и разгрузке грузов, услуги по установке кранцев и буксиры". Европейским поставщикам также будет запрещено заниматься перевалкой с судна на судно, говорится в проекте.

Санкции, среди прочего, усложнят этим судам получение топлива, но меры ЕС, похоже, менее ограничительные, чем те, что применяются Минфином США в отношении нескольких таких же судов, отмечает издание.

В рамках того же пакета санкций, который станет 14-м по счету в блоке, как сообщается, Европейская комиссия также предложила нацелиться на несколько проектов СПГ и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны. Европейским экспортерам будет предложено усилить комплексную проверку своей торговой практики, и им могут грозить меры, если они не смогут помешать обходу санкций в отношении важных товаров из-за отсутствия проверок.

Санкции ЕС должны быть одобрены единогласно 27 государствами-членами блока, и пакет может измениться до того, как его окончательно доработают.

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